Više stotina dječaka i djevojčica, učenika i učenica mostarskih osnovnih i srednjih škola u pratnji nastavnika, kao i brojni patrioti i zaljubljenici u Stari most okupili su se danas na mostu kako bi obilježili 25 godina od njegovog rušenja. Podsjetimo, Stari most, star 427 godina, 9. novembra 1993. godine nakon višednevnog granatiranja srušen je projektilima HVO-a.

Foto: 24sata.info

I današnje obilježavanje proteklo je bez predstavnika gradske vlasti, a organizator Klub skakača Mostari pobrinuo se da sve protekne dostojanstveno i bez političkih govora. Skok bez aplauza nakon stotina karanfila koji su poletjeli s mosta ka rijeci, izveo je Admir Delić.



Legendarni Emir Balić tužnu vijest o rušenju čuo je u Zagrebu. Kaže da je to jedan od najtužnijih dana u njegovom životu. Sretan je što je most obnovljen, iako današnji priznaje nije lijep kao Starac kojeg su srušili barbari.



Deveti novembar 1993. godine za Sašu Oručevića je najcrnji dan u historiji Mostara. Klub skakača Mostari, kaže, nastoji obilježavanjima poput današnjeg svijetu poručiti da se zločin i glupost iu novembra 1993. ne smiju ponoviti.



- Vrijeme prolazi i ono će u glave nekih ljudi uliti da to nije bilo uredu i da se takve stvari ne smiju ponoviti, rekao je Oručević.



Saša Đermanović se nerado prisjeća 9. novembra 1993. godine. Oporavljao se nakon ranjavanja, a tužnu vijest o rušenju mosta saopštili su mu suborci koji su ga posjetili.



- Pitao sam se tad dokle može ići ljudsko ludilo. Simbol grada od tog dana nije postojao. Šta misliti o svemu? Bijes, tuga, osjećaj koji je teško opisati. Drago mi je što su mladi danas ovdje. Ne smijemo zaboraviti taj dan. Katastrofalno je srušiti ovakvu ljepotu i starinu, izjavio je Đermanović.



Učenica Gimnazije Mostar Amna Trčalo svake godine na dan rušenja posjećuje most. Njezin djed jedan je od posljednjih ljudi koji su prešli preko mosta prije rušenja.



- Čuvamo uspomene. Srušen je jedan od najljepših mostova na svijetu. Nek’ se takvo što više nikad ne dogodi, poručila je mlada Mostarka.

