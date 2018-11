Mostarci se danas sjećaju 9.novembra 1993. godine, punih je 25 godina od rušenja Starog mosta u Mostaru.

Foto: CZM, Huso Lerić i Safet Oručević na Glogovu 1993.

To jutro je počelo kanonadom granata sa položaja HVO, a završilo strašnom viješću da je Most srušen, tačno u 10:16 sati.



Centar za mir je na svojoj FB stranici prenio interesantne detalje o tadašnjim okolnostima. Naime, vijest o rušenju Starog mosta tada je objavljena putem satelitskog telefona u Radiju Bosne i Hercegovine. U studio Radija BIH tada se, kao neposredni svjedok tog barbarskog čina, uživo javio Safet Oručević.



U nastavku prenosimo sadržaj autentičnog javljanja Oručevića iz opkoljenog Mostara povodom rušenja Starog mosta:



- Momentalno je teško opisati našu tugu. Pucnji u Stari most su istinski bili pucnji u dušu svakog Mostarca. Zločinci su uspjeli srušiti nešto što je stotinama godina bilo simbol i ovog grada i svih ovih prostora. Mi vrlo dobro znamo da će jednog dana za ovo odgovarati, i generacijama se stidjeti za sve ovo što su do sada napravili. Mostar, dragi naši prijatelji, može izgubiti čak i Stari most, ali nikada niko ne može ubiti dušu ovog naroda koji će i dalje ostati ovdje da brani svoj grad. Nema tih granata koje mogu ubiti ljubav prema ovom gradu i ubiti našu spremnost u borbi za slobodu svih Mostaraca i svih građana Stoca, Gacka, Nevesinja, Čapljine da se vrate svojim domovima, rekao je Oručević tog 9.novembra 1993.godine.

(24sata.info)