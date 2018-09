Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić organizirao je danas sastanak s građanima naselja Opine, kao i predstavnicima MUP-a HNK i drugih nadležnih institucija o problemu sigurnosna situacija u ovom naselju, ali i cijelom gradu, te stvaranje plana djelovanja.

Bešlić je kazao da se na ranijem sastanku s mještanima i privrednicima iz tog dijela grada informisao o problemima koje oni imaju, te da su oni vezani za ljude koji nisu "stacionarno" iz ovog grada.



"Ja bih tu priču proširio, jer se mi kao turistički grad suočavamo sa problemom koji se svakodnevno dešava na ulicama, prosjačenju, džeparenju, otimanju torbica... To sigurno daje jednu lošu sliku o našem gradu. Sastali smo se da probamo organizovano raditi, da uspostavimo sistem koji može zadovoljiti sigurnosne zahtjeve", kazao je građanima Bešlić.



Bešlić je kazao kako se grad s ovim problemom suočava već godinama, kako je od ranije zaključeno da će se slične osobe sistemski deportovati, a do tada smještati u prostore Centra za socijalni rad. Takva praksa je bila aktivna neko vrijeme, a stala je vjerovatno zbog nedostatka policijskih snaga. Bešlić je kazao da se i po tom pitanju situacija promijenila na bolje.



"Situacije kakve su se desile, kao što je napad na građane, sigurno ne možemo gledati skrštenih ruku. Želio sam ovdje da okupim sve institucije da iniciramo rješavanje problema", kazao je Bešlić.



Predstavnici naselja Opine i privrednika iz tog dijela grada, kazali su da su zadovoljni dosadašnjim akcijama gradskih službi, ali da izostaje doprinos policije.



Ranko Aničić, inspektor u PU Mostar, kazao je kako policija uvijek na poziv građana izlazi na lice mjesta i poduzima sve mjere u skladu sa zakonom. "Sve drugo su insinuacije, ne kažem da nema propusta, ali to je sporadično", kazao je.



Policajac Asim Brajević, kaže kako je jedan od problema što su izvršioci djela prosjačenja većinom djeca, kako su policiji u tom slučaju svezane ruke, te kako su to osobe kojeobično doleze s područja Viskog, Zavidovića, Sarajeva...



Podsjećamo, građani južnih mostarskih naselja već duže vrijeme ističu problem narušene sigurnosti zbog novopridošlih osoba koje su nastanile napuštena skladišta firme Velmos. Situacija je eskalirala nakon napada na njihovog sugrađanina Mehu Volodera, a formirana je i koordinacija udruženja koja od vlasti traži institucionalno djelovanje.

