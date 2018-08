Premijer Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Nevenko Herceg i županijski ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi Goran Opsenica uručili su u petak u Centru za socijalni rad Mostar školske torbe i pribor učenicima osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji.

Foto: FENA

- Za područje grada Mostara osigurano je 360 školskih torbi i pribora učenicima koji ove godine polaze u prvi razred - istaknula je ravnateljica Centra za socijalni rad Mostar Zdravka Marić.



Vlada HNŽ-a odobrila je nabavku tisuću kompleta torbi i školskog pribora za učenike osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji, a nakon Mostara torbe i pribor bit će podijeljene i u ostalim općinama HNŽ-a.



Ministar Opsenica kazao je kako su u ovo vrijeme prošle godine najavili početak primjene Zakona o zaštiti obitelji s djecom te da se on se počeo primjenjivati 1. listopada.



- Već nakon osam mjeseci Vlada je donijela odluku o stopostotnom povećanju naknade za nezaposlenu ženu-majku i stopostotnom povećanju pomoći za novorođeno dijete - podsjetio je Opsenica.



Istaknuo je važnost tri projekta i to transformacija dječjeg doma, koji će donijeti sasvim novo svijetlo u okviru najbolje europske i socijalne stečevine prava, zatim aktivnosti u Zakonu o udomiteljstvu koje se odvijaju pod geslom da ni jedno dijete ne odrasta bez obitelji te osnivanje odgojnog centra kojim bi se obuhvatila prevencija maloljetničke delikvencije, problem skitnje i prosjačenja te problem maloljetnih trudnica.



Premijer Herceg ocijenio je kako su školovanje i obrazovanje definitivno veliki izazov i za djecu i za roditelje, te izvor različitih emocija i izvor stresa, posebice za roditelje.



Po njegovim riječima, roditelji su zaokupljeni velikim brigamo kako sve osigurati djeci i stoga ove školske torbe i pribor su bar malo olakšanje tog stresa i pritiska.



- Nije to sve što Vlada čini kako bi svoj djecu u županiji osigurala jednak pristup obrazovanju, kvalitetne nastavne sadržaje koje prenosi stručni, a od jučer i zadovoljniji učitelji, koji su jučer potpisali Kolektivni ugovor i povećali im plaću - istaknuo je Herceg.



Dodao je kako će županijska vlada treću godinu za redom osigurati besplatan prijevoz učenika, a od ove godine u HNŽ-u su novina asistenti u nastavi za djecu s posebnim potrebama.

(FENA)