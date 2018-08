Ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Rašid Hadžović potpisao je u četvrtak u Mostaru s predsjednikom Sindikata učitelja Slavkom Laušem i predsjednikom Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Omerom Tipurom Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja.

Kolektivni ugovor je potpisan u nazočnosti predsjednika Vlade HNŽ-a Nevenka Hercega, a nakon što je na današnjem nastavku 84. sjednice Vlada dala suglasnost na Kolektivni ugovor.



Predsjednik Herceg istaknuo je kako samo dobra suradnja sa socijalnim partnerima i obostrano razumijevanje dovodi do potpisivanja konkretnih dogovora.



"Visoko na ljestvici prioriteta ove vlade je ulaganje u obrazovanje. Današnje potpisivanje Kolektivnog ugovora s predstavnicima Sindikata osnovnog obrazovanja je pokazatelj da Vlada, na čijem sam čelu, ima sluha za socijalne partnere i njihove potrebe", kazao je Herceg, dodavši kako se donošenjem Kolektivnog ugovora i rješavanjem pitanja organizacijskih shema omogućava provedba daljih aktivnosti u vezi s početkom nove školske godine, osobito rješavanje problema oko 200 prosvjetnih djelatnika kojima je bilo upitno puno radno angažiranje.



"Dijalog i kompromis na kojem smo gradili i gradimo naš odnos sa socijalnim partnerima već je i ranije dao zapažene rezultate. Podsjetit ću na to kako je proračunskim korisnicima samo za sudske presude iz radnih odnosa u mandatu ove Vlade isplaćeno deset milijuna maraka. Riješili smo i pitanje 130 prosvjetnih djelatnika koji su godinama radili honorarno, na način da su dobili ugovor za rad na neodređeno vrijeme", istaknuo je Herceg te dodao kako su plaće uvijek na računima prosvjetnih djelatnika i drugih proračunskih korisnika između 6. i 8. u mjesecu.



Napomenuo je kako se radi i na pilot-projektu "e-učionice" u koje je Vlada krenula s ciljem poboljšanja i osuvremenjivanja nastavnog procesa, a preuzela je i obvezu financiranja prijevoza učenika, za što na godišnjoj razini izdvaja tri milijuna maraka.



Dodao je kako je Projektom energetske obnove, u što su do sada uložena značajna proračunska, donatorska i povoljna kreditna sredstva, u ovom mandatnom razdoblju obnovljeno ili izgrađeno više od 20 školskih objekata i školskih športskih dvorana.



"Radost učenika i zadovoljstvo prosvjetnih djelatnika u novoobnovljenim školama dodatno nas ohrabruju da Projekt nastavimo i dalje do konačne obnove svih javnih objekata u HNŽ-u. Aktivnosti koje sam spomenuo, a koje su samo dio onoga što smo poduzeli kada je u pitanju poboljšanje uvjeta obrazovanja u HNŽ-u, potvrda su opredijeljenosti Vlade da našoj djeci osiguramo uvjete dostojne XXI. stoljeća, a njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima dobre materijalne i statusne uvjete kako bi se u punom kapacitetu mogli posvetiti kvalitetnom poučavanju i obrazovanju učenika", zaključio je predsjednik Herceg zaželjevši učenicima i prosvjetnim djelatnicima uspješan početak nove školske godine.



Ministar Hadžović istaknuo je zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora kojim se prvi put nakon deset godina prosvjetnim djelatnicima u osnovnim školama omogućava povećanje plaće.



"U sljedeće tri godine plaća će se povećati ukupno 15 posto. Vjerujem u to kako naši prosvjetni djelatnici mogu biti zadovoljni jer se, uz povećanje plaće, povećavaju i neka druga prava u sklopu Kolektivnog ugovora", kazao je ministar.



Zahvaljujući socijalnim partnerima na korektnoj suradnji i ostvarenoj visokoj razini razumijevanja, ministar Hadžović podsjetio je kako su pregovori i potpisivanje Kolektivnog ugovora samo dio ukupnih mjera koje se poduzimaju s ciljem poboljšanja stanja u obrazovanju.



"Slijede nam ostale aktivnosti poput donošenja novih zakona, podzakonskih akata i drugih dokumenata usmjerenih na poboljšanje kvaliteta našega obrazovanja", kazao je ministar Hadžović, ujedno čestitajući svim učenicima i prosvjetnim djelatnicima početak nove školske godine.



"U ovoj Vladi prvi put smo imali suradnike koji su pokazali puno razumijevanje za posebnosti osnovnoga obrazovanja. Mislim da možemo biti ponosni na učinjeno jer smo nakon deset godina poboljšali materijalni status uposlenika u osnovnom obrazovanju. Nastava u osnovnim školama počinje bez bilo kakvih poteškoća, osobito je to bitno za naše prvašiće i njihove roditelje jer polazak djeteta u školu je poseban događaj", kazao je Slavko Lauš, predsjednik Sindikata učitelja dodajući da ga raduje što su Kolektivni ugovor dogovorili i potpisali bez radikalnih sindikalnih aktivnosti, a to je, svakako "velika zasluga predsjednika Hercega, ministra Hadžovića i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije".



Ističući zadovoljstvo današnjim činom potpisivanja Kolektivnog ugovora Omer Tipura, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja kazao je kako su pregovori vođeni u duhu dijaloga i obostranog razumijevanja.



"Zahvaljujem predsjedniku Hercegu, ministru Hadžoviću i Vladi na razumijevanju koje su pokazali. Tijekom pregovora usuglasili smo naše stavove, te smo danas i potpisali Kolektivni ugovor na zadovoljstvo obje strane. Objedinili smo sva prava i obveze svih uposlenika u osnovnom obrazovanju", kazao je Tipura, priopćila je Vlada HNŽ-a.

