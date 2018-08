Mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić izjavio je u srijedu kako je Zračna luka Mostar od strateškog interesa za grad i ključ razvoja turizma u Hercegovini.

Foto: Fena

Naglasio je kako su pomaci u Zračnoj luci Mostar vidljivi, ali da kontinuirano treba raditi na poboljšanju infrastrukture, educiranju i zapošljavanju kadrova koji su neophodni za kvalitetan rad i izazove koji su pred tim poduzećem te dodao kako Grad želi pomoći i na način da će stipendirati inženjere prometa, koji im nedostaju.



Bešlić je to kazao u srijedu tijekom sastanka čelnika Grada Mostara i menadžmenta Zračne luke Mostara na kojemu su sudjelovali i direktor Zračne luke Mostar Marin Raspudić, načelnici gradskih odjela Predrag Šupljeglav, Omer Pajić, Izet Šahović te glavna gradonačelnikova savjetnica Radmila Komadina.



Mostarski gradonačelnik podsjetio je kako je Grad za subvencioniranje troškova nastalih pružanjem usluga izravnih letova niskotarifnog zrakoplovnoga prijevoznika Eurowings u gradskom proračunu za tu namjenu u 2018. izdvojio 300.000 maraka te da očekuje da se u idućoj godini dosegne brojka od 130.000 putnika u Zračnoj luci.



Na sastanku je gradonačelnik Bešlić zatražio od menadžmenta da izrade kratkoročni plan razvoja za 2019. godinu, kao i dugoročni plan razvoja Zračne luke Mostar do 2028. te da izvrše neophodne pripreme ako se ukaže prilika da to poduzeće može biti alternativa aerodromu u Sarajevu.



Direktor Raspudić zahvalio je gradonačelniku na interesu za aktivnosti koje provodi Zračna luka Mostar u trenutku kad se iz faze čarter letova prešlo na redoviti zračni promet te na potpori koju Grad kao većinski vlasnik pruža Zračnoj luci u svim segmentima njezina poslovanja.



Naglasio je kako Zračna luka Mostar čini sve napore da opravda ulogu koju ona ima u razvoju turizma te istaknuo kako je za daljnje iskorake potrebno ojačati se kadrovski, te u sinergiji s Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanske županije, Gradom Mostarom, Županijom, te višim razinama vlasti, raditi na izgradnji zračne luke koja će biti konkurentna zračnim lukama u okruženju i biti nositelj razvoja turizma u Mostaru i Hercegovini, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Grada Mostara.



(FENA)