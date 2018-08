Iako je Vlada HNK-a nedavno ponudila povećanje dohodaka uposlenima u srednjem obrazovanju ovog kantona, nezadovoljni sindikalisti danas su najavili štrajk upozorenja, već prvog dana nove školske godine. Tog dana neće se raditi posljednja dva školska sata. Članstvo, prema riječima predsjednice Sindikata srednjeg obrazovanja po bosanskom planu i programu Edine Čomić, nije zadovoljno sa prijedlozima koje je predložila Vlada tokom ljeta.

Foto: 24sata.info

- U početku smo imali pet zahtjeva, ali je vrlo malo od svega što smo tražili ispunjeno. Jedino čime smo potpuno zadovoljni je to što se prodiljne naknade ponovo isplaćuju u punom iznosu. Ostale stvari pomjerene su u određenoj mjeri, ali ne u ovoj koja bi nas zadovoljila. Imamo ponudu za povećanjem plata, ali u malim procentima. Statusi ljudi uposlenih na određeno vrijeme nisu riješeni. Mi smo jedini Kanton koji u prošloj školskoj godini nije imao konkurse, a i u novu ulazimo bez konkursa, što je bezvlašće i bezakonje podržano od strane Vlade. Tužbe idu, ali ne intezitetom kojim bismo željeli. Imamo zamjerku i na red isplata. Spiskovi nisu regularni. Neki ljudi su skidani sa spiskova a pravo su ostvarili 2013, dok na spiskovima imamo one koji su to uspjeli 2014. i 2015. Ljude to više boli, nego spoznaja da možda novca nema. Nadamo se da neće biti problema sa tehnološkim viškom. Sporazum nije usvojen, iako je i to bio jedan od naših zahtjeva. Posljednja dva sata kako ne bi uplašili i zbunili nove srednjoškolce, kazala je, re dodala da su ponuđena povećanja minorna.



- Problem je što su procenti niski. Jesmo loše plaćeni, ali ne baš toliko da se zadovoljimo s povećanjima od tri posto.



Nezadovoljan je i Josip Milić, predsjednik Sindikata uposlenih u srednjem obrazovanju po hrvatskom planu i programu.



- Od prilike, srednje škole Kanton godišnje koštaju oko 30 miliona maraka. Četiri posto je manje od milion ipo, na proračun od 210 miliona. Prije sedam godina Budžet je za 44 miliona bio manji. Izvještaji UIO kažu da je prihod od planiranog veći za deset posto u prvom polugodištu 2018. Dakle novca ima. Konretno moja plaća je 950 KM, a sa povećanjem od četiri posto to ne bi bilo ni hiljadu maraka. Ja mislim da je to premalo. Članstvo je jednoglasno odlučilo na štrajk upozorenja. Dogovorili smo se da za tjedan dana organiziramo prosvjed u Mostaru, kazao je.

(24sata.info)