Svaka turistička sezona u Mostaru na površinu izbaci problem džeparenja i prosjačanja. Posebno je to izraženo u Starom Gradu, nekoliko okolnih ulica, autobuskoj i željezničkoj stanici. Građani i turisti otvoreno negoduju, traže pomoć od nadležnih, dok MUP HNK aktualizira problem manjka radne snage.

Naša čitateljica (ime poznato redakciji) priča nam o problemima koje je imala kada je prije nekoliko dana na autobuskoj stanici čekala goste iz Portugala koji su imali rezerviran smještaj u apartmanima koje posjeduje.



"Bilo je oko devet sati, na peronima je bilo desetak prosjaka, većinom majke s djecom i nekoliko maloljetnika. Prvo mi je prišao jedan maleni i upitao za marku, kad sam mu kazala da nemam, prišli su ostali i počeli me pljuvati i udarati. Bila je tu još jedna djevojka koju su napadali prije mene, niko da pritekne u pomoć. Jedan mi je trznuo tašnu i pobjegao, a ostali su me nastavili pljuvati i vrijeđati", kazala je.



Kasnije je pritrčao konobar iz obližnje kafane, koji ju je prepoznao, uzeo im tašnu koju su oni prethodno ispraznili i zaprijetio kazavši da je već zvao policiju.



"Dok su oni nastavili vandalizirati ostatak stanice, dolazi moj gost i četrdesetak ostalih turista. Tada prelaze s mene i te djevojke na njih, bukvalno ih vuku za odjeću, trzaju... Ljudima ništa nije jasno gdje su došli i šta ih je snašlo", kaže naša sagovornica.



Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a HNK, kaže nam kako se početkom svake turističke sezone pojačaju ophodnje starom gradskom jezgrom, ulicama Fejićevom i Franjevačkom te drugim frekventnim dijelovima grada.



"Ipak, svi znaju da nama u HNK nedostaje 288 policajaca. Mi svim raspoloživim snagama radimo na unaprijed donesenom planu, ali ako pogledamo današnji ili jučerašnji policijski bilten, nema nijedne krađa. Džeparenje se podvodi pod termin krađa", pojašnjava Marić.



On apelira na građane da policiji prijavljuju svaki incident, da policija može pokrenuti istrage, ali i analizirati podatke o novim frekventnim tačkama džeparenja ili prosjačenja.



"Autobusna i željeznička stanica su frekventne od kad se pamti i uvijek je taj problem izražen na toj lokaciji. Apelujemo na više pažnje građana, ali i na uredno prijavljivanje svakog incidenta", ponovio je Marić.



Problem džaparenja i prosjačenja samo na prvi pogled izgleda jednostavan, a dobro upućeni kažu da zadire u brojne društvene i kriminalne sfere.



Hercegovački fenomen je pak sadržan u činjenici da Mostar pohode horde prosjeka, a nema ih skoro nikako u obližnjem Međugorju ili turistički vrlo interesantnom Trebinju.

