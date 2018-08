Ovo su dani koji okrepljuju našu pobožnost i vjernost Bogu, blagoslovljen period u kojem razmišljamo o osnovnim vrijednostima ljudskog života, jedna je od poruka tradicionalnog Bajamskog prijema mostarskog muftije Salema ef. Dedovića.

Foto: Klix

Prijemu na terasi Studentskog hotela prisustvovale su brojne ličnosti iz političkog, kulturnog i javnog života Mostara i Hercegovine, ali i predstavnici svih vjerskih zajednica.



U svom pozdravnom obraćanju muftija je kazao kako bajrami imaju snažnu simboliku naše bremenitosti, prolaznosti i povratka Bogu, te su to dani nade i okrepe.



"Ovo je bajram žrtve koja označava nadilaženje sebičnosti i snaženje solidarnosti. Kurban je jasna razlika između idolopoklonstva i monoteizma, zabranjuje žrvtovanje čovjeka i podsjeća da je ljudski život svetinja. To podsjećanje je prijeka potreba u današnjem vremenu", poručio je muftija Dedović.



Muftija je kazao i kako je kurban stalna inspiracija u ljudskoj borbi za uspjeh na ovome i spas na onome svijetu, nada da se čovjek ne utopi u prolaznosti.



"Naša uloga kao vjernika je da širimo dobro. Bajrami imaju snažan društveni značaj, povezivanja i zbližavanja ljudi, u tome je i vrijednost ovoga našega tradicionalnog okupljanja", zaključio je Salem ef. Dedović.



Mostarski paroh Radivoje Krulj pozdravio je prisutne u ime odsutnog odlazećeg vladike Grigorije, te predstavio imenovanog, a još neustoličneg episkopa vladiku zahumskog-hercegovačkog Dimitrija.



"Bajram nam daje zaista sjajnu poruku, jer naš praotac Avram ili Abraham ili Ibrahim, u takvoj poslušnosti prema Bogu, pokazao je svoje bogoljublje, a time i svoje čovjekoljublje. Nek nas pouči ovaj praznik i nek cijenimo život i službu Bogu", kazao je paroh Krulj.



U ime mostarskih franjevaca skup je pozdravio fra Iko Skoko kazavši da je čak sedamnaesti put na bajramskom prijemu kod muftije mostarskog.



"Veliki blagdani u našim religijama pomažu nam vidjeti gdje nam je srce. To su dani vanjskog slavlja, ali unutrašnjeg motrenja kako nam stoji srce u obredima. Da nam obredi ne budu bez srca, kao magija, već istinski susreti", poručio je fra Iko.





