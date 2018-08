Koncerti Dine Merlina ispod Starog mosta možda bi mogli postati tradicija. Kazao je to večeras Dino Merlin na konferenciji za medije, tri sata prije večerašnjeg koncerta u Mostaru.

Osamnaest godina nije nastupao u gradu na Neretvi za što nema posebnog razloga osim nepostojanja adekvatnog prostora, a i vrijeme je prošlo jako brzo, tri albuma...



"Mostar ima posebno mjestu u mom srcu, jako često prolazim kroz Mostara i često svratim. Nažalost nisam imao prilike da puno sviram u Mostaru. Osjećaj je fantastičan i danas sam u razgovoru s ljudima ovdje kazao da moramo svi zajedno, cijela društvena zajednica, učiniti da shvatimo šta imamo u Mostaru. Taj most i sve okolo mosta je ravno rimskom Koloseumu, pulskoj Areni, u kontekstu oživljavanja i može sutra biti važan djelić Evrope gdje se mogu održati velike stvari. Ranije sam kazao da je baština jedan od najvećih resursa čovječanstva, kad imate nešto ovakvo, to može biti jezgro, jedan meeting point, oko čega se uz aktivn pristup i predanost mogu napraviti velike stvari", izjavio je Dino Merlin.





Dino se prisjetio i vremena kad je nastala pjesma "Mostarska", kazavši i sada na probi kad je svirao nju, da se teško suzdržavao da ne zaplače.



"U ona najteža vremena kad su po Sarajevu padale hiljade granata, čuli smo da je u Mostaru još teže. Dan kasnije sam u studio napisao i snimio tu pjesmu, sve za sat vremena. Bili su to teški uvjeti koje nikad neću zaboraviti, ali su dobra škola svim dobrim ljudima da se takve stvari nikad ne smiju zaboraviti i da moramo čuvati te univerzalne vrijednost, mir i slobodu, te pokušati učiniti sve da se te pjesme ma kako bile lijepe ne ponavljaju bar u takvim okolnostima", prisjetio se Dino.





Koncert Dine Merlina ispod Starog mosta počinje u 21 sat, a dio je festivala "Mostarsko ljeto 2018".

