Na Starom mostu i starom gradu u Mostaru će i sutra ponovo biti živo. Posljednja julska nedjelja tradicionalno je rezervisana za Skokove sa Starog mosta, ovog puta 452. na kojim će nastupiti više desetina takmičara iz zemalja regiona.

Foto: 24sata.info

Već danas, dan prije skokova, Mostar su preplavile rijeke turista. Naša ekipa, osim brojnih turista, zabilježila je i finalne aktivnosti koje provodi Klub skakača u vodu “Mostar”.



Svi s nestrpljenjem očekuju da vide mostarske laste, čuveni skoku koji je rođen u gradu na Neretvi.



- Čuveni mostarski skokovi su nastali u 16. vijeku u lokalnoj zajednici koja je brojala oko 4.000 stanovnika. Ako se zapitamo ko je znao plivat u to doba, a ne da skače sa visina do 25 metara je samo po sebi čudo i jedinstveno u svijetu. I to najbolje razumiju najbolji svjetski skakači i imaju respekt koji u našoj zemlji još nismo doživjeli, upravo zato što oni ovo razumiju odlično i kažu da je Mostar “Meka“ skokova, rekao je ranije za Vijesti.ba Semir Drljević Lovac.



Objašnjava kako se skok prati u tišini i mostarska publika to zna.



- Skok bez zvuka nije skok, i „zvuk upada u vodu“ se ocjenjuje, zato i ovi svjetski skakači kažu da ima mjesta gdje je više gledalaca, ali publika u Mostaru je nešto što je i najbolje učinilo nervoznim, pa su favoriti svjetskog kupa gubili u Mostaru, kaže Drljević.



Organizatori su ovih dana kao problem istaknuli najavu snimanja skokova dronovima koji bi mogli pokvariti manifestaciju jer ometaju upravo tu tišinu pred skok. Već su obavijestili inspekcijske službe, jer dronovi mogu ugroziti i sigurnost.



Poručuju - skokovi su nastali u maloj lokalnoj zajednici u “Starom Mostaru“ , u mahalama oko Neretve, i iste mahale i čuvaju tu tradiciju. Mostarcima je to najvažnija sporedna stvar na svijetu, a sudeći po slikama turista ni interesa iz cijelog svijeta ne manjka.



Zato se sutra u Mostaru očekuje još jedan istinski spektakl, jedinstven u svijetu.

(24sata.info)