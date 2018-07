Jako olujno nevrijeme praćeno kišom i gradom pogodilo je danas u popodnevnim satima Mostar. Kiša je izazvala poplave na više lokaliteta i saobraćajni kolaps u gradu na Neretvi.

Foto: Bljesak

Gradske saobraćajnice, dvorišta, dječja igrališa, ulazi u stambene zgrade i javne ustanove su pod vodom.



Mostar je danas jedan od toplijih gradova u BiH s izmjerenih 24 stepeni Celzijusa, no kiša će padati do kraja dana prema najavama meteorologa.



Intenzivnije padavine očekuju se u centralnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u Hercegovini pljuskovi su mogući na sjeveru i sjeveroistoku.



Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu od 30 do 33 stepena.



(24SATA.INFO)