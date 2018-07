Ratni reporter CNN-a i direktor Uređivačkog kolegija N1 Brent Sadler je u razgovoru za N1 objasnio zbog čega je bio emotivan tokom primanja nagrade koju je dobio u ponedjeljak u Mostaru.

Sadler, koji je napravio prvi izvještaj iz opkoljenog Mostara o ranjavanju tada djevojčice Selme Handžar, nagradu "Mostar Peace Connectiona" dobio je za doprinos miru i uspostavi povjerenja i saradnje među ljudima.



Imali ste veoma emotivan govor nakon primljene nagrade?



Kao što sam i rekao prisutnima, među kojima su bili i premijeri iz regiona, prošlo je 25 godina od moga posljednjeg boravaka u Mostaru. Mostar je tada bio pod opsadom, nisam mogao prijeći iz istočnog dijela u zapadni. Sjetio sam se 10-godišnje Selme, a danas je to žena koja ima dvoje djece. Ispričao sam priču kako je nastavila sa životom iako je teško ranjena. Prenio sam poruke mira. Plašio sam se da neće preživjeti, ali je ona preživjela i nastavila sa životom. Nisam mogao kontrolisati emocije bez obzira što sam toliko godina života proveo u ratnim zbivanjima. Bilo mi je teško kada je ta priča izašla na površinu.



Selma Handžar i njena porodica su pokazale da je oprost moguć, ali samo ako se srce zaista otvori, i oprosti?



Mislim da je bila mala mogućnost da Selma preživi. Sjećam se kada su je donijeli zamotanu u deku, a ljekari su mislili da je mrtva. Ona je preživjela, otišla u Ameriku, izgradila život i nadvladala ta tamna sjećanja. Za to je trebala velika hrabrost. Selma i njena porodica su heroji. Oni su nastavili tražiti pomirenje. Lako je reći pomirenje, ali to ne mogu svi uraditi.



Bio sam reporter i u Čečeniji tokom opsade Groznog. Ali je u Mostaru zaista bilo teško. Kada sam se vratio nakon 25 godina na ulicama se nije mogao čuti eho od ljudi. Život se vratio, mostovi su obnovljeni i bez obzira šta se dešavalo u prošlosti najbitnije je pomirenje.



Da li mislite da je pravda ostvarena?



Selma mi je pričala kako je nakon našeg razgovora pokazala video svoga ranjavanja prijateljima u Americi i oni su bili šokirani. Selma to ranije nije pokazivala, njeni prijatelji nisu znali kako je izgubila ruku. To je zaista imalo dejstvo na Selmin svijet u Americi što se tiče pravde.



Sudija Carmel Agius je rekao kako je pravda i dalje proces, to je dug postupak i da nisu sve strane spremne da prihvate odgovornost za počinjen zločine.



Planirate li se, možda, sresti sa Selmom Handžar?



Selma je osoba 21. vijeka, majka dvoje divne djce i naravno da ćemo se sresti čim budem u Americi. To je moja čast što sam ispriča njenu priču i zato joj hvala na divnoj priči i na hrabrosti.



