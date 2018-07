U organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju, a u povodu 14. godišnjice obnove Starog mosta u Mostaru upriličena je tradicionalna manifestacija "Mostar ne zaboravlja prijatelje".

U okviru manifestacije dodijeljene su i prestižne međunarodne nagrade "Mostar Peace Connection", a među dobitnicima su bili i posthumno prvi predsjednik Međunarodnog tribunala za ratne zločine u Hagu Antonio Cassese te posljednji predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius.



U pismu zahvale porodica Cassese je Centru za mir i direktoru Safetu Oručeviću napisala kako su počastvovani i duboko zahvalni zbog priznanja Antoniovom sjećanju.



- Važno je da se njegovo životno djelo, njegova vjera u pravosuđe i međunarodno pravo, kao i njegov rad na uspostavi MKSJ (koji je definiran kao revolucionarni) pamti i održava na životu. Vi tomu doprinosite dodijeljujući mu vašu prestižnu nagradu. Posebno me dirnulo spominjanje sudjelovanja žrtava u dodjeli nagrade mom suprugu, budući da je uvijek smatrao ljudski aspekt međunarodnog prava kao temeljni, naveli su iz Casseseove porodice u pismu.



Carmel Agius je u svom obraćanju poručio kako se ovom nagradom ponosni svi one koji su se zalagali da Haški tribunal zaživi.



- Tokom svih godina rada Tribunala, neke vlade, političari, neki narodi nisu baš prijateljski gledali na Tribunal i u određenim periodima, uz nekoliko rijetkih izuzetaka, gotovo da nije bilo saradnje sa Tribunalom. Godinama je Tribunal bio žrtva negativnih medijskih kampanja koje su bile motivisane isključivo političkim i nacionalističkim razlozima. Oni koji su počinili zločine i oni koji su počiniocima zločina pružali podršku ne vole pravdu. Ono što su ti ljudi željeli izbjeći je to da budu uhvaćeni, kažnjeni i da im bude oduzeta sva moć, poručio je Agius.



Dodao je kako se danas odaje priznanje Haškom tribunalu za doprinos miru i pravdi, te uputio posebnu poruku direktoru Centra za mir Safetu Oručeviću:



- Nije lako boriti se za pravdu. Za to je potrebna, prije svega, vjera u pravdu, otvorenost, liderstvo i velika posvećenost. Danas, dajući nagradu Haškom tribunalu, Vi gospodine direktore pokazujete ne samo da vjerujete u pravdu i u napore Tribunala, nego šaljete poruku drugima, koji još nisu vidjeli svjetlost, da je moguće postići pravdu. Put do mira je put pravde. Vi nosite baklju, osvjetljavate taj put i ja vam se na tome zahvaljujem.

(24sata.info)