Na današnjem druženju s novinarima gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić odgovorio je i na kritike međunarodnih zvaničnika, ali i domaćih subjekata o tome da najveća kapitalna investicija - prečistač odpadnih voda, iako je izgrađen, nije pušten u funkciju.

Bešlić je kazao da su sve primjedbe Evropske komisije, Ambasade Kraljevine Švedske i Svjetske banke otklonjene.



"Prečistač otpadnih voda radi, on je u funkciji, ali dok se kvalitet vode koja se ispušta u rijeku Neretvu ne podigne na željeni nivo, mi nećemo praviti ceremoniju otvorenja. Za nekih mjesec dana organizirat ćemo malu svečanost i mediji će moći prikazati javnosti da je to zaista u funkciji. On je i danas u funkciji, ali laboratorije moraju potvrditi podizanje parametara i tada će to biti vijest za naše i regionalne medije, jer je ovo veliki projekt", izjavio je Bešlić.



Kazao je i da nije zadovoljan izgledom UNESCO zaštićene zone, da nije zadovoljan odvijanjem saobraćaja u gradu, da su mnogi rokovi probijeni...



"Ja se izvinjavam sugrađanima, ali i turistima koji dolaze u Mostar, jer izvođači nisu ispoštovali rokove koje smo mi postavili, jer je krajnji rok bio 15. juni, a radovi nisu završeni i grad nije doveden u stanje u kojem je trebao biti", zaključio je Bešlić.



Podsjećamo, švedski ambasador u BiH Anders Hagelberg je u dva navrata, kao i predstavnici Svjetske banke, kritikovao lokalnu vlast u Mostaru da su dali novac u projekt koji nije u funkciji.

