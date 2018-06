Brojni su učesnici bitke za Mostar došli danas na mezarje Šehitluci proučiti fatihu i prisjetiti se suboraca, koji su dali svoje živote za odbranu grada.

Članovi porodica, brojna udruženja, te predstavnici političkog i vjeroskog života grada i kantona 25. godišnjicu deblokade Mostara obilježili su i pored spomenika brigadiru Midhatu Hujduru – Hujki u Sjevernom logoru – tamo gdje je vođena najteža bitka na današnji dan prije četvrt vijeka.



Nekadašnji gradonačelnik Mostara i direktor Centra za mir i multietnički saradnju Safet Oručević kazao je da je 30. juni najvažnijih dana za Grad Mostar.



- Potvrđena je snaga boraca Četvrtog korpusa i hrabrost ljudi koji su napravili proboj kad to niko nije očekivao. Mi u narednom periodu zajedno s Koordinacijom boraca pripremamo arhivu oživimo sjećanje na žive heroje. Već dugo se prisjećamo poginulih. Danas je oko ovog spomenika stajalo na desetine živih heroja. Oni danas šetaju gradom, a možda rijetki znaju da su i oni učesnici slavnih bitaka. Napravit ćemo dokumentarni film u kojem ćemo prikazati male "misterije". Vidjet će se kako složna braća zajedno mogu završiti i najveće poslove. Hujka je simbol onoga najboljeg u Mostaru. On će vječno živjeti, kao najveći heroj ovog grada, kazao je Oručević.



Predsjednik JOB-a Grada Mostara Sead Salčin tokom svog obraćanja na Šehitlucima kazao je da se borci koji leže na Šehitlucima nisu borili za grad kakav imamo danas.



U njemu vlast nije uspostavljena demokratski, a svi mi već deceniju nemamo pravo glasa. Austrougarska je u Mostaru gradila logore i okovala grad u vojne utvrde. I tad je Mostar imao vijeće, izbore i gradonačelnike. Kontinuitet je nastavljen i u vrijeme Jugoslavije. Mostar je bio lider po mnogo čemu u ovom dijelu Evrope. Nikad ovaj grad nije bio ponižen kao danas. Dugi elaborati su suvišni. Ipak, ne smijemo šutiti. Poštenom i bespoštednom borbom obezbijedili smo Washingtonski i Daytonski sporazum. Nekad je nespojivo bilo da premijer HNK-a i gradonačelnik Mostara budu iz istog naroda.



Autoritetom visokog predstavnika, a uz svesrdnu pomoć ljudi koji nisu bili na fonu naše borbe, sporazumi su oskrnavljeni. I danas svi šute, uključujući i OHR, rekao je.



Kćerka rahmetli Midhata Hujdura – Hujke, Edita napomenula je da se njezin otac borio za jedinstven Mostar, te da današnji grad nije ono čemu je on sa suborcima težio.



- Važan je ovo dan, jer je u njemu izvedena akcija kojom smo povezani s ostatkom zemlje. Trebamo se potruditi da nove generacije uče o ovom danu i da ne zaboravimo ljude poput oca i njegovih suboraca. Njega historija pamti kao velikog lidera. Moj otac je bio takav, ponosni smo na njega i ponosno idemo ovim gradom.



Ministar za pitanja boraca FBiH Salko Bukvarević izrazio je duboko poštovanje prema svim komandantima, palim herojima, bosanskohercegovačkim veličinama i invalidima, koji su kako je rekao, stavili državu ispred svojih života.



- Ostavili su nam je slobodnu i demokratsku. Imamo jedinstvene oružane snage, razvijamo je, školujemo našu djecu i živimo u slobodi. Bošnjaci su se u 1915. borili u tri različite vojske, a od 1992. do 1995. branili su i odbranili svoju državu. Pitam se da li smo mi koji smo ostali živi dostojni tog emaneta, poručio je.





