Govoreći na današnjem obilježavanju deblokade Mostara o slavnom danu, ratni komandant i nosilac najvišeg vojnog priznanja Zlatni ljiljan, Semir Drljević – Lovac prisjetio se referisanja pred proboj pričalo o zalihama brašna dovoljnim za dva dana života.

Semir Drljević Lovac / 24sata.info

Preostala municija bila jednaka onoj koju je neprijatelj tad ispaljivao na svadbama...



- Nismo imali izbora. Način blokade govorio nam je šta je neprijatelj namjeravao. U razgovorima s američkim oficirima obasnio sam im da su neprijatelji lako mogli dobiti kompletan Mostar da su znali ili imali mudrosti. Da su ostavili prolaz, 99 posto žena i djece bi otišlo. Za njima bi “klizali“ prvi “nogatransi“ i ostalo bi nas 200 ili 300 koji bi ušli u legendu i izgubili grad. Samo smo se njihovim napadom ponovo ujednili. Namjera je bila da nas sataru. A jeftinije bi im bilo bacati u Neretvu, a pitanje je i kako bi nas tražili. Nažalost izgubili smo komandanta. On prema vojnim doktrinama nije trebao biti ovdje, ali jeste. To je sudbina. U vojnim enciklopedijama juriši se rade samo u izuzetnim situacijama. To je bila ta situacija. Volio bih da ga nikad nisam morao zamijeniti, rekao je Drljević.



U kompromisu za mir, naveo je, neprijatelj je izgubio Herceg-Bosnu, a mi Republiku Bosnu i Hercegovinu.



- Dakle i mi smo izgubili ono za što smo ginuli. Gdje smo danas? Reći ću kratko – da su nam ovi koji se ovdje pitaju danas u onom vremenu bili komandanti, Boga mi bismo svi završili u Neretvi. Danas imamo embargo na demokratiju. Naša borba za jedinstvenu i nedjeljivu BiH podrazumijevala je demokratiju. Podrazumijevala je borbu protiv jednoumlja i jednopartijskog sistema, a mi danas imamo dva jednopartijska sistema u malom gradu. Demokratije nema i nek ih je sviju sramota, poručio je.



Završio je riječima da je aktuelna blokada Mostara,koji je dugi niz godina bez izbora, rezultat dva jednoumlja poručivši - sram vas bilo, nakon čega je pozdravljen burnim aplauzom prisutnih boraca.





(24sata.info)