Najstariji vojni orkestar na svijetu, Mehter iz Turske, večeras je na platou ispod Starog mosta u Mostaru unatoč kišnom vremenu održao pravi koncertni spektakl.

Foto: AA

Vojni orkestar "Mehter" koji je nezaobilazni dio turskih kopnenih snaga, sve od prve turske države pa do Osmanskog carstva, svečanom povorkom od Generalnog konzulata Republike Turske u Mostaru do stare gradske jezgre pokazao je raskoš i ljepotu tradicije koju ovaj orkestar njeguje.



Posebno su oduševili turiste i građane fotografiranjem s državnim zastavama Republike Turske i Bosne i Hercegovine na Starom mostu, te spuštanjem do platoa gdje su priredili pravi glazbeni spektakl.



Generalna konzulica Republike Turske u Mostaru Zerrin Kandemir ističe kako je večerašnji koncert i nastup Mehtera u Mostaru od iznimnog značaja jer predstavlja tradiciju koja se njeguje još od doba Osmanlija.



"Zahvaljujući oružanim snagama Republike Turske, ovo je postala jedna tradicija i zahvaljujući njima možemo da prenesemo i tradiciju koja je bila za vrijeme Osmanlija i velika nam je čast što ih možemo ugostiti ovdje u Mostaru", kazala je konzulica Kandemir za Anadolu Agency(AA).



Naglasila je da je ovo njihov treći dolazak u Mostar i da su svaki put dočekani s velikom radošću građana Mostara.



"Nama je velika čast i zadovoljstvo predstaviti jedan dio turske kulture ovdje u Mostaru", zaključila je konzulica Kandemir.



Tijekom ovoga tjedana, turski vojni orkestar "Mehter" će koncerte održati također u Sarajevu, Konjicu, Donjem Vakufu i Pruscu.





(AA)