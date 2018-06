(24SATA.INFO)

Tim kome je povjeren zadatak izrade aplikacije Grada Mostara za kandidaturu za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. godine, zatim Forum 2024, Studio za izvedbene umjetnosti i Grad Mostar u saradnji sa studentima oba mostarska univerziteta pokrenuli su projekt Forum 2024 sa ciljem upoznavanja građana sa djelatnostima kojima se bave kulturna društva i ustanove.

Srijedom na Šetalištu nastupaju umjetnici demonstrirajući svoje izražajne kreacije. Ovog puta predstavili su se članovi Udruženja umjetnika Mostara koje je osnovano 1993. godine i do sada je zabilježilo veoma značajne rezulatate na polju afirmacije likovne umjentosti i grada Mostara. Nastupali su bilo kolektivno ili samostalno na brojnim izložbama u zemlji i svijetu.



Mnogi su dobitnici značajnih međunarodnih priznanja.



Ispred Udruženja umjetnika na Šetalištu su, u okviru Foruma 2024, nastupili Zarifa Velić, Šefik Torlo, Esma Šabić Čevra i Ibrahim Novalić. Cilj je bio da se građani upoznaju sa tehnikama koje se prakticiraju u likovnoj umjetnosti.



-Za mene je ovo nesvakidašnji i veoma značajan događaj jer smo uspostavili neposrednu komunikaciju sa građanima, posebno sa mladim ljudima koji su se zanimali za naš rad, ovdje u ambijentalnom prostoru ispod stoljetnih platana našeg Šetališta. Kompozicije u izvođenju kvarteta Simforijskog orkestra Mostar inspirativno su djelovao na mene. Ovo je dobra zamisao organizatora i predstavlja svježinu u svakodnevnom životu građana, kazala je učesnica Zarifa Velić.



Do sada su na Šetalištu nastupili članovi Pozorišta lutaka Mostar, Dječiji hor MC Pavarotti, Mostar Rock Scholl, Centar za kulturu koga su predstavili Plesni studio Mo stars i Mostarske kiše. Likovni umjetnci su stvorili posebnu atmosferu zbog specifičnosti procesa umjetničkih kreacija.



-Za naše Udruženje ovo je istinski izazov zbog značaja aplikacije Mostara za buduču evropsku prijestolnicu kulture. Potpuno smo svjesni koliko bi Mostar time povečao svoj ugled ne samo u našoj zemlji nego i u cijelom svijetu. Takva šansa pruža se veoma rijetko u dužem vremenskom periodu. Naši umjetnici su sa oduševljenjem prihvatili učešće u Forumu 2024 pridružujući se na taj način povečoj porodici umjetnika koji su se do sada predstavili. Cijenim trud organizatora, sve njihove aktivnosti i napore koje čine u cilju afirmacije aplikacije odnosno potencijala koje grad ima bilo da je riječ o ustanovama kulture, nevladinim udruženjima i pojedicima umjetnicima, rekao je Zlatko Serdarević, predsjednik Udrtuženja umjetnika Mostara.



Mostarski likovni umjetnici izražavaju veliki optimizam kada je riječ o mogučnosti pozitivnog riješavanja aplikacije za evropsku prijetolnicu kulture 2024 godine. Za takvo raspoloženje, pored bogate kulturne tradicije grada, navode postojanje brojnih kulturnih ustanova, udruženja i pojedinaca umjetnika te prilično granatu infrastrukturu odnosno objekte u kojima artisti djeluju, ali i spremnost umjetnika da preuzmu na sebe tako veliki i odgovoran projekat evropskog značaja.

