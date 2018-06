Tradicionalni bajramski prijem muftije mostarskog Salema ef. Dedovića upriličen je večeras u u Studentskom hotelu Mostar, uz prisustvo brojnih istaknutih osoba iz javnog, društvenog i vjerskog života s područja Muftijstva i grada Mostara.

Foto: 24sata.info

Govoreći o značaju ramazanskog posta i moralne nadgradnje koje mubarek mjesec sa sobom donosi muftija Dedović je izrazio nadu da će iste te duhovne vrijednosti prožimati ljudska srca i nakon Bajrama.



"Bajram dolazi kao vrhunac Ramazana, mjeseca pobožnosti i predanosti, mjeseca dobročinstva i plemenitosti. Osnaživanjem svijesti o Bogu kroz post i druge ibadete ramazana promišljali smo drukčije i naše stvarnosti, naše obaveze koje imamo prema samima sebi, prema našim obiteljima, rodbini, susjedima, prijateljima i općenito o svim ljudima i čitavom svijetu. Stoga smo bili jače i iskrenije posvećeni potrebama drugih ljudi s kojima dijelimo sudbinu života na planeti Zemlji.



Naše misli bile su otvorenije, prisnije i upućenije prema svima'', kazao je u svom obraćanju mr. Salem ef. Dedović i dodao kako moramo više se posvetiti obitelji i da okrenemo lica jedni prema drugima.



“Kolektivni duh svih ramazanskih obreda upućivao nas je na to da bez zajednice nema sigurnosti, nade i spasa. Ramazan nas je učio tome da u zajednici nađemo svoje mjesto i ulogu, podsjetio nas je na važnost i dragocjenost vremena, motivirajući nas da vrijeme koristimo što efikasnije i svrsishodnije. Poučio nas je tome da ne tratimo naše vrijeme uzalud, da je vrijeme život i da ga valja ispuniti pravim vrijednostima.



U ovim vremenima stalnih kušnji, onih koje nam Bog šalje da ispita stanje našeg duha i karaktera, ali i onih koje sami sebi prizvodimo remeteći Njegov red i sistem na zemlji ne priznavajući svetost i čast ljudskog života, potrebni su nam trenuci vlastitog samopreispitivanja, potrebni su nam trenuci posvećenosti porodici, potrebni su nam trenuci posvećeni našim malim lokalnim zajednicama – džematima i jako nam je potrebno okretanje lica jednih prema drugima, bez obzira na koji se način obraćamo jednom te istom Bogu.”. rekao je Salem ef. Dedović tokom obraćanja.



Dedović je kazao kako smo dužni Bogu uzvraćati na blagodatima, a da je najbolja prilika za to da kao njegovi robovi promičemo vrijednosti poštovanja, priznanja, respekta, solidarnosti i čovječnosti.



"To su putevi pridobijanja Božje milosti i oprosta, tim putevima valja nam ozbiljno i iskreno hoditi nadajući se spasu i uspjehu kod Boga", zaključio je Salem ef. Dedović.



Muftija je uputio izraze poštovanja predstavnicima Srpske pravoslavne i Katoličke crkve.



Iguman manastira Žitomislići, Danilo Pavlović, pozdravio je prisutne i kazao kako nas praznici podsjećaju samo na Boga, onog u kojeg svi jednako vjerujemo.



"Bog nas sve zajedno obraduje, a vi koji ste postili ramazan kod nas izazivate divljenje jer je to zaista jedan veliki napor koji čovjek čini. To nije potrebno Bogu, već nama da pokažemo da smo njegovi", poručio je iguman Pavlović.



Fra Iko Skoko iz Franjevačkog samostana svetog Petra i Pavla, u svom obraćanju je kazao da je smisao Bajrama da se postane bolji vjernik i bolji čovjek.



"Bilo bi loše kad bi neko rekao da je fra Iko dobar fratar, a loš čovjek. Bit Bajrama i svih naših svetkovina je da postanemo bolji ljudi, da nam daju jednu novu dozu ljudskosti za život koji svaki dan živimo", poručio je fra Iko.

