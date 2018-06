Najradosniji blagdan muslimana, ramazanski bajram kojim se obilježava kraj mjeseca posta, i na području grada na Neretvi svečano je dočekan.

Na području Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar bajram-namaz klanjan je u 22 džemata odnosno u 41 džamiji, dok je centralna manifestacija tradicionalno upriličena u sali centra ''Midhad Hujdur Hujka''.



Klanjanje bajram-namaza pred brojnim muslimanima predvodio je glavni imam MIZ-a Mostar, Dino ef. Maksumić.



- Molimo Allaha da nas poživi u svojoj vjeri i da nam nikada ne dopusti da budemo na nekom drugom putu. Poštovana braćo, bajram je radost vjernika i vjernica. Ona nas obasipa pri svakom našem susretu. Ona dolazi nakon našeg velikog uspjeha u namjeri da iskažemo pokornost Allahu podnoseći veliku žrtvu i odricanje u Njegovo ime. Danas nam je Allah iz svoje neizmjerne dobrote otvorio kapije svoje milosti i oprosta i pružio nam nadu i utjehu. To je nada da je ovaj svijet moguć bolji i da će on biti bolji. Mi smo bili Njegovi gosti u ramazanu, u mubarek vremenu, na duhovnoj gozbi kakvoj nema ravne. Živjeli smo u mjesecu obilne Allahove milosti - kazao je, između ostalog, ef. Maksumić.



Glavni imam MIZ-a Mostar, Dino ef. Maksumić, u svom obraćanju vjernicima, osvrnuo se i na zahtjev MIZ Mostar za klanjanje Bajram-namaza na lokalitetu Lakišića harema, iza bivše Robne kuće Hit u Mostaru, a koji je odbijen na osnovu Odluke o određivanju lokacije za organizirano okupljanje građana Grada Mostara, za što su određeni samo stadion i prostor u Sjevernom logoru.



Maksumić je istakao je da bi muslimani bili sretni da su se okupili i Bajram-namaz klanjali na lokalitetu Lakišića harema, na vakufskoj zemlji, a kako su od vlasti tražili.



- To je naše zemlja i ona pripada muslimanima ovoga grada. Taj zahtjev je grubo odbijen i time nam je faktički zabranjeno obavljanje Bajram-namaza na tom lokalitetu. MIZ Mostar ne smije biti ostavljen sam u borbi za naše vakufe, kao što je Lakišića harem i druge vakufske površine. Ne smije biti ostavljen sam ni u borbi za pravo da gradimo Islamski centar kako bi smo dostojanstveno mogli obavljati naše obrede poput ovoga, Bajram-namaza, džume namaza, ostalih namaza i programa gdje nam trebaju objektivno veće površine a ne da naše obrede obavljamo po improviziranim sportskim terenima. Izgradanja Islamskog centra nam se godinama osporava i blokira se. U ovaj se problem svi odgovorni ljudi moraju uključiti - poručio je Maksumić.



Sutra, drugog dana bajrama posjetom šehitlucima bit će obilježen Dan šehida. Centralni program tim povodom održat će se na mostarskim Šehitlucima.





