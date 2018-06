Osuđujuća presuda Mati Aničiću i Erhardu Pozniću početak je istine i pravde za nas. Svjedoci smo da je pravda spora, a mi težimo tome da, kad-tad, bude dostižna, kaže za Vijesti.ba Azra Penava, predstavnica porodica ubijenih pripadnika Armije BiH u zgradi "Vranice".

Za ovaj masakru nad zarobljenim pripadnicima Armije BiH, kojeg su počinili pripadnici HVO nakon vojne akcije zauzimanja Komande 4 korpusa Armije BiH u zgradi "Vranica" 9.maja 1993.godine u zapadnom dijelu Mostara, Ančić i Poznić danas su dobili po godinu kazne zatvora, dok je trećeoptuženiIvan Škutor oslobođen svih optužbi.



Presudu je izrekao sudija Kantonalnog suda Mostar Marin Zadrić, inače bivši oficir HVO-a.



U razgovoru za Vijesti.ba, Azra Penava ističe da porodice ubijenih pripadnika Armije BiH imaju pravo žalbe na visinu kazne.



"Sudsko vijeće odredilo je sraman iznos zatvorske kazne. Mi ćemo se konsultovati sa advokatom i uložićemo žalbu, jer, po pravu, minimum je pet, a maksimum 15 godina", navodi ona.



Ipak, dodaje, cilj Tužilaštva je ostvaren - Aničić i Poznić su proglašeni krivima.



"Najbitnije je da je to početak istine. Sudski proces je trajao predugo, a to je bilo najteže za svjedoke koji su preživjeli. Vidimo šta se sve desilo. Sud je imao na raspolaganju dokaze iz Haga, te svjedočenja preživjelih. No, idemo dalje", potcrtava Penava.



Četvrti optuženi u predmetu "Vranica" Željko Đidić od ranije se nalazi u bjekstvu, u Republici Hrvatskoj. Proces protiv njega je razdvojen, s obzirom na to da je u Hrvatsku pobjegao 2011. godine i još nije dostupan bh.organima gonjenja.



Rezultat sudskog procesa, četvrtog po redu, poznat je nakon punih 25 godina od jednog od najtežih i najokrutnijih ratnih zločina u gradu Mostaru i duže od 18 godina koliko je pred kantonalnim pravosuđem trajalo jalovo i neubjedljivo sudsko rasplitanje ovom predmeta.



Podsjećamo, pripadnici HVO-a u zgradi Vranica u Mostaru zarobili su, a kasnije, poslije višekratnog mučenja i batinanja u objektu Mašinskog fakulteta u zapadnom dijelu Mostara, brutalno likvidirali 13 pripadnika Armije. Za tijelima trojice još uvijek se traga.



Trenutak njihovog zarobljavanja čak je snimljen kamerama HTV uz euforičan javni čin obznanjivanja tog "krupnog vojnog poduhvata" iz pera i javljanja reporterke Dijane Čuljak što je slavodobitno emitovano u centralnim informativnim emisijama javnog emitera susjedne države.



Optužnica je podignuta još u decembru 1999, a optuženi su Željko Džidić zvani Džida, Mate Aničić, Ivan Škutor i Erhad Pozbić zvani Šapa – svi iz Mostara. Optužnica nekadašnje pripadnike Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) tereti za ratni zločin počinjen nad civilima i ratnim zarobljenicima. Prvooptuženi Džidić nalazi se u bjekstvu od 2011, pa se zbog toga četvrti put suđenje vrši po razdvojenoj optužnici, odnosno proces se vodi protiv ostale trojice iz optužnice.





