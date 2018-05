Komesar MUP-a HNK Ilija Lasić saslušan je večeras u svojstvu svjedoka u prostorijama SIPA-e u Mostaru, na okolnosti današnje blokade ulaska migranata u HNK.

Komesar Ilija Lasić / 24sata.info

Lasić je saslušan po naredbi Tužilaštva BiH.



Nešto ranije je ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić rekao kako postoji sumnja da je Lasić počinio krivično djelo.



- On je počinio teško krivično djelo. Ako je neko vršio politički pritisak on je to trebao odbiti, i sve ćemo istražiti - je li i ko vršio pritisak, rekao je Mektić.



Podsjećamo, pet autobusa s migrantima danas je iz Sarajeva krenulo u Izbjeglički centar Salakovac u blizini Mostara, ali su bili zaustavljeni na Ivan Sedlu.



Prema nezvaničnim informacijama, komesar MUP-a HNK izdao je jutros naredbu o zaustavljanju migranata, uz poruku podređenima da postupe po naredbi, a da će politika dalje rješavati problem.







