Njegovo preosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije služio je danas Svetu arhijerejsku liturgiju u Hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju, kod Mostara, gdje je proslavljena krsna slava crkve.

Foto: SRNA

Vladika Grigorije se u besjedi oprostio od vjernika, jer je na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora SPC dobio na upravljanje Eparhiju frankfurtsku i sve NJemačke.



Vladika je ohrabrio vjernike i obećao da će i on pomoći da se u Mostaru izgradi sve što je započeto.



"Budita hrabri kao do sad, budite narod Božji, volite jedan drugoga i gradite to što je neizgrađeno. I ja ću pomoći, pomoći ćemo sa svih strana kao što nam pomažu dobri ljudi koji su odavno otišli fizički, ali nisu srcem. Iz Hercegovine se nikad ne može otići srcem", poručio je vladika Grigorije.



Vladika Grigorije naglasio je da su ljudi koji žive u Mostaru i Blagaju "najhrabriji od svih Hercegovaca zato što tu žive", poručivši da treba da traže utjehu u Hristu i Svetom Vasiliju, da budu hrabri i otvorenih očiju.



"Ovih dana svi smo počeli da plačemo i tugujemo kao da je neko umro zato što ja idem na drugu službu, ali dolazi bolji i svetiji čovjek od mene, blaži čovjek od mene, čovjek koji se bolje moli Bogu od mene. Zato nema razloga za strah i uznemirenje. Ima razloga da jedan drugog krijepimo, brat brata, sestra sestru, da onog drugog koji nije pravoslavni poštujemo", naveo je vladika Grigorije.



U besjedi je govorio o Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom Čudotvorcu koji je ponikao u Hercegovini i nije pitao ko sagriješi nego je iscjeljivao da bi se pokazivala djela Božija.



"Nije čak pitao ni ko je koje vjere nego je svakoga primao na svoje grudi ko traži iscjeljenje", rekao je vladika.



Episkopu Grigoriju sasluživao je novoizabrani episkop zahumsko-hercegovački Dimitrije i sveštenici iz doline Neretve.



Slava Svetog Vasilija obilježava se 12. maja, ali je proslava slave u Blagaju pomjerena za nedjelju, jer je se u subotu u Blagaju održavao muslimanski obred mevlud.





(SRNA)