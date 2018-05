Turnir Armanov zagrljaj koji su Mostarska asocijacija sporta i Fondacija Armanov zagrljaj organizovali u znak sjećanja na tragično preminulog dječaka Armana Hadžiomerovića, danas je u prisustvu više stotona gledalaca otvoren u dvorani USRC Midhat Hujdur – Hujka u Mostaru.

Foto: 24sata.info

Riječ je o sportskom događaju internacionalnog karaktera, na kojem će nastupiti reprezentacija Podgorice, Hajduk iz Splita, Željezničar, Široki Brijeg, Velež i tim organizatora.



Utakmice grupne faze na programu su danas, dok je za sutra planirana završnica, obilazak Armanovog mezara i posjeta znamenitostima Mostara. Armanov otac Sanjin očekuje da turnir preraste u tradiciju, ističući i njegov humanitarni karakter.



- Nadam se da će on i dalje okupljati djecu i mlade u znak sjećanja na Armana i ostale žrtve prošlogodišnje nesreće, rekao je.



Armanov trener i voditelj Mostarske akademije sporta Dževad Habibija nije mogao sakriti suze govoreći o poginulom dječaku. Prethodno je kazao da je Arman zaista bio poseban i da to nije floskula.



- Ogromna je to bila tragedija za naš grad. Život ide dalje, nadam se da će djeca uživati, jer radost djece i sport nemaju granice. Prijatelji često spominju Armana, sjećanje živi, rekao je Habibija.



Sanel Pajević iz Fondacije Armanov zagrljaj rekao je da je fondacija i nastala s ciljem da se sačuva uspomena na dragog dječaka. Obzirom da je sutra godina od tragičnog događaja, rekao je da su rane ponovo bolne i da je sjećanje na nemio događaj i sad svježe.



- Uspomena na Armana će uvijek ostati, kazao je Pajević.





(24sata.info)