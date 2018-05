Dugogodišnji novinar i voditelj informativnih emisija Sanel Kajan premijerno je predstavio svoj drugi radijski dokumentarac pod nazivom “Tako je govorio radio” s autentičnim audio i videomaterijalom medija koji su tokom ratnog i poratnog perioda izvještavali iz Mostara.

Neka od pitanja na koja je autor pokušao dati odgovor bila su: „Kako je Radio Mostar izvještavao na samom početku rata u BiH, u aprilu 1992?“, „Kakve smo poruke mogli čuti samo nekoliko mjeseci poslije?“, „Šta je poručivao Srpski radio Mostar, a šta Hrvatska radio-postaja Mostar?“, te „“Ko je opstao i ostao?“.



Kajan je ponudio hronološki prikaz rada medija - od onih koji su izvještavali čisto objektivno i profesionalno, pa do onih u rukama agresora s glavnim ciljem širenja govora mržnje i straha među stanovnicima grada na Neretvi.



Na dokumentarcu je intenzivno radio skoro 12 mjeseci. Nije mu bilo nimalo lako da dođe do autentičnih tonskih i videoizjava, ali je uz dosta truda i zalaganja uspio sakupiti materijal koji je kasnije pretočio u izuzetno zanimljivu priču.



- Zaista sam na nevjerovatne načine dolazio do tog materijala. Jedan dio sam i otkupio. Čak sam i na svom tavanu pronašao nekoliko punih kutija s audio i videokasetama na kojima su bile tonske izjave izgovorene uživo u programu medija koji su 90-ih godina izvještavali iz Mostara - kazao je Kajan u razgovoru za Vijesti.ba.



Nakon što je pregledao i preslušao sakupljeni materijal, shvatio je od kolikog je on značaja i odlučio se napraviti novi dokumentarac i ostaviti ga u amanet budućim generacijama. Podsjetimo, Kajanov prvi dokumentarac nosi naziv „Sjećanje na herojski radio“, a posvećen je radu i djelovanju Radio Mostara u ratnom periodu.



- Smatram da je taj materijal od velikog značaja i za današnje, ali i za generacije koje tek dolaze, kao jedan jak pečat vremena iza nas i svjedok tome kako su izvještavali mediji - ističe Kajan.



Kako navodi, pojedini visoki bh. funkcioneri u ratnom su periodu radili na radio i TV stanicama koje su djelovale u Mostaru i tada su Bosnu i Hercegovinu nazivali takozvanom, samozvanom i nepostojećom državom.



- Međutim, sada se prave kao da tu nisu ni radili u to vrijeme, odnosno kao da se 1992-1995. jednostavno nije ni desila. I nemaju ništa protiv da sada iz budžeta države koju su osporavali i negirali primaju visoke plaće - govori Kajan.



Dokumentarac je premijerno predstavljen 9. maja, a za taj datum Kajan se odlučio prvenstveno zbog simbolike - Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom.



- Upravog tog dana fašizam je digao glavu i u Mostaru. I to ne jednu, nego devet glava. Mi koji smo bili tada u opkoljenom gradu, odnosno njegovom istočnom dijelu, znamo kako nam je bilo tog 9. maja. Brojni moji sugrađani praktički taj datum obilježavaju i doživljavaju kao drugi rođendan jer im je tada bilo najteže preživjeti - dodao je Kajan.



U dokumentarcu autor navodi kako je Mostar u 1992. godinu ušao s jednim medijem - Radio Mostarom, koji je izvještavao o prvim napadima JNA tokom aprila 1992. godine. U maju 1992. godine Radio Mostar pod svoju kontrolu stavljaju HDZ i HVO i mijenjaju mu ime u Hrvatsku radio-postaju Mostar.



"Nekadašnji gradski radio pretvoren je u propagandnu fabriku laži, sijanja mržnje, podjela i straha. Program je vrvio neprofesionalnim izvještajima i pristrasnim komentarima. Govor mržnje usmjeravan je na one ljude koje su okarakterisali kao jugonostalgičare", navodi Kajan.



Nakon što su jedinice JNA i paravojne srpske snage okupirale istočnu obalu Neretve, oglasio se i Srpski radio Mostar. Uz sadržaje koje su emitovali iz svog studija, prenosili su i informativne emisije Radio Beograda. A tadašnja RTV Beograd objavljuje informacije u kojima negira zločine i postojanje logora.



"Objavljivali su i vijesti o navodnim pokoljima srpskog stanovništva na mostarskom području, a okupirani dio grada nazivali oslobođenom teritorijom. Pošto je radio bio pod komandom srpske vojske na ovom području, oni su se često i oglašavali u programu. Pukovnici Novica Gušić i Boro Antelj u više navrata su komentarisali situaciju na hercegovačkom i mostarskom području", navodi autor dokumentarca.



Srpski radio Mostar, koji je kasnije prerastao u Radio Nevesinje, program je emitovao iz zgrade Poljoprivrednog instituta na Buni do 14. juna 1992. godine. Tog dana pripadnici 4. gardijske brigade hrvatske vojske ušli su na Bunu.



Radio BiH - ratni studio Mostar prvi se put oglasio 16. septembra 1992. godine, kao odgovor na dotadašnji medijski teror, širenje straha i mržnje. No, samo nekoliko dana nakon što se oglasio u eter, HDZ i HVO pokušavaju zabraniti njegovo emitovanje. Srećko Vučina, tadašnji načelnik odjela za informativno-propagandnu djelatnost HVO-a i predsjednik Izvršnog odbora HDZ-a, objavljuje naredbu o zabrani djelovanja Radija BiH - studija Mostar. Ne želi ni izgovoriti pravo ime medija, nego ga naziva Radio Sarajevo - Radio-postaja Mostar.



Iako pod velikim pritiscima i prijetnjama, radio je nastavio emitovati program u gradu koji je svakodnevno bio izložen napadima srpske vojske.



"Pritisci HDZ-a i HVO-a na Radio BiH - ratni studio Mostar se pojačavaju, a novinarima se prijeti. Ovaj studio uništen je 9. maja 1993. u napadu HVO-a i hrvatske vojske. Novinari su uhapšeni i zatvoreni u logore 'Heliodrom' i u zapadnoj Hercegovini. Ipak, samo dan nakon napada i gašenja radija koji je bio smješten u zgradi 'Vranice', oglasili su se novi, mladi glasovi, radija istog imena, nastavljajući ono što je započeo medij koji je bio srce Mostara, grada svih njegovih građana. HVO i hrvatska vojska i tada su pokušavali uništiti ovaj medij", kaže se u emisiji.



Hrvatski Radio Mostar tokom maja 1993. emitovao je naredbe da Bošnjaci u zapadnom dijelu grada moraju nositi bijele trake oko ruke, a na prozore stanova ili kuća istaknuti bijele čaršafe ili krpe. Otvoreno su propagirali NDH, Antu Pavelića i fašiste iz Drugog svjetskog rata. Informativne emisije počinjane su i završavane sloganima HDZ-a, a često su se čuli i ustaški pozdravi. Na frekvencijama Radio Mostara, koje su često mijenjane jer ih je HVO stalno ometao, prenošene su emisije britanskog BBC-ija, francuskog RFI-ja i njemačkog Deutsche Wellea kojima su se slale poruke članovima razdvojenih porodica, te tražile nestale osobe.



Nakon što je oružje u Mostaru zašutjelo, a grad pokušavao oživjeti, gradonačelnik tzv. zapadnog Mostara Mijo Brajković nekoliko puta preko hrvatske postaje upućuje jasne poruke kako ne želi živjeti s drugim narodima. Ovakva retorika se posebno pojačala nakon što je u Mostar došla EU administracija. Vlast koju je predvodio Brajković zalagala se za podijeljeni Mostar i ostanak linije razdvajanja.



"I ostali zvaničnici tadašnje vlasti poput Mile Puljića podržavali su podjelu Mostara. HDZ-ova vlast objavljuje i prekid svake saradnje s EU administracijom u gradu na Neretvi, koju je predstavljao Nijemac Hans Koschnick. I hrvatski mediji u gradu su protiv djelovanja administracije EU u Mostaru. Istovremeno, Radio Mostar upućuje sasvim drugačije poruke", podsjeća Kajan.



Jedno kratko vrijeme krajem 1994. i početkom 1995. godine u Mostaru se čuo i program, kako se predstavljao, muslimanskog radija Behar - nezavisnog studija Mostar. Bio je to ustvari piratski srpski radio koji je djelovao u okviru propagandne mašinerije srpske vojske. Svojim manipulacijama i pokušajima unošenja panike među stanovništvom željeli su izazvati ponovne sukobe u samom Mostaru. No, kako se brzo otkrilo o čemu je riječ, taj radio se više nije oglašavao, tvrdi autor.



Srpski Radio Mostar, koji je potom emitovao program iz Nevesinja, imao je emisiju naziva „Na lijevoj obali srca“. I dalje nastavlja prenositi emisije RTV Beograd i RTV Novi Sad.



U samom Mostaru, hrvatska RTV Mostar pokušava izazvati strah kod stanovnika na svaku pomisao ujedinjenja grada. Zbog govora mržnje, plasiranja laži, neprofesionalnosti i ratnohuškačke retorike, Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju upozorava, a nakon toga i kažnjava ovaj medij, a HDZ skida s izbornih lista. Iako je upozoravan mnogo puta i od domaćih, ali i međunarodnih faktora javnosti, ovaj medij nastavio je s istom praksom. Sve do početka 2000-ih godina, kada počinju egzistencijalni problemi njegovih zaposlenika koji stupaju u štrajk. U štrajku je bio i Radio Herceg-Bosne. Bila je pokrenuta i peticija za opstanak hrvatskih medija.



Veselko Čerkez, glavni urednik hrvatske postaje Mostar obratio se slušaocima - prvi i posljednji put priznao je pogubnost politike koja ih je odvela u propast. Hrvatski radio Mostar ovim je okončao postojanje.



"Od tri radija u Mostaru, od kojih su sva tri u svom imenu imala naziv grada, ostao je samo jedan - Radio Mostar", poručio je Sanel Kajan, autor dokumentarca “Tako je govorio radio”.

