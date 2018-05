Patrizansko spomen-groblje u Mostaru uveliko vraća svoj puni sjaj. U to su se danas mogli uvjeriti brojni gosti, zvanice među kojima su bila državni i federalni premijeri, Denis Zvizdić i Fadil Novalić i brojni članovi Vijeća ministara i Vlade FBIH, predstavnici vjerskih zajednica i diplomatskog kora.

Svoju impresioniranost Partizanskim spomen grobljem nije krio ni šef Delegacije EU u BIH Lars Gunnar Wigemark, poručivši da su vrijednosti utkane u ovaj spomenik upravo vrijednosti koje su utkane u same temelje EU.



No, ono što je za šefa Delegacije EU Wigemarka temelj Evropske unije, za domaće “promicatelje europskih vrijednosti“ je pokušaj destabilizacije Mostara.



Tako barem tvrdi Inzkov načelnik Ljubo Bešlić, koji je već godinama nametnut građanima Mostara od strane OHR-a.



Bešlić, kao i ostali predstavnici HNS-a, danas nisu prisustvovali obilježavanju Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, iako su iz Ureda premijera Vlade FBIH Fadila Novalića uredno, kao i svi drugi, dobili pozivnice.



Tim je još jadnija tvrdnja Ljube Bešlića da je današnje obilježavanje urađeno ignorisanjem predstavnika lokalnih vlasti.



Baš kao da on već 14 godina nije ta vlast, i baš kao da upravo on nije taj koji je za 14 godina manadata ignorisanjem ovog remek-djela Bogdana Bogdanovića doveo Partizansko spomen-groblje na rub potpune propasti.



Jer, da se Bešlića pita, vjerovatno bi Partizansko spomen-groblje zauvijek ostalo leglo narkomana i fašističkih obilježja.



No, prave evropske vrijednosti su ipak nešto drugo i na sreću, ponašanje Ljube Bešlića i sličnih nije stav hrvatskog naroda.







(Vijesti.ba)