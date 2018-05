Polaganjem cvijeća na obnovljenom Partizanskom spomen-groblju u Mostaru, nacionalnom spomeniku države BiH, danas je svečano obilježen 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, pišu Vijesti.ba.

Obilježavanju su prisustvovale brojne delegacije, među kojima i šef Delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemark, predsjedavajući Vijeća ministara BIH Denis Zvizdić, predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić, te predstavnici vjerskih zajednica i diplomatskog kora u BiH.



U svom govoru predsjedavajući VM BIH Denis Zvizdić prisjetio se kako je prije sedam mjeseci sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem, posjetio ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine i zatekao prizor koji ih je i rastužio i razočarao.



- Tada smo, pred svim dobronamjernim Mostarcima, Bosancima, Hercegovcima i poštovaocima ovog grandioznog spomenika podignutog u slavu antifašizma, patriotizma, rodoljublja i čovjekoljublja, dali čvrsto obećanje da nećemo otćutati na barbarsko uništavanje i civilizacijsku sramotu koju smo tada zatekli. I nismo. Podržali smo inicijative mostarskih institucija i entuzijasta iz Centra za mir i multietničku saradnju, Odbora za podršku obnovi ovog nacionalnog spomenika, Mostarskog kruga i drugih brojnih prijatelja i poštovalaca tekovina antifašističke borbe, humanističkih vrijednosti i dobre tradicije njegovanja međuljudskih odnosa i respekta prema vrijednostima iz prošlosti, te smo premijer Novalić i ja, zajednički okupili veliki broj prijatelja projekta, sa nivoa federalnih,kantonalnih i gradskih vlasti, kao i donatora koji su, svako na svoj način i u okviru svojih mogućnosti, uzeli učešće i podržali projekte obnove i revitalizacije pojedinačnih spomeničkih cjelina, rekao je Zvizdić.



Dodao je da ovim njihov angažman, kao i angažman svih onih koji cijene vrijednosti slobode, jednakosti, ljudskih prava i solidarnosti, neće prestati, jer i danas, kada ujedinjena Evropa slavi svoj dan i kada se, diljem planete, sa velikim pijetetom obilježava Dan pobjede nad fašizmom i odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, mi u Bosni i Hercegovini svjedočimo da fašističke i hegemonističke ideologije još uvijek nisu poražene.



- Naša iskustva su teška i bolna, temeljimo ih nažalost na iskustvu iz neposredne prošlosti, jer ideologija za koju smo mislili da je 9. maja 1945. zauvijek slomljena, na ovim je prostorima ponovo oživjela početkom '90-tih godina, što je rezultiralo nekim od najgorih zločina u historiji BiH i Evrope. I ako smo tada naivno vjerovali da je fašistička ideja kapitulirala 1945. godine i da se logori, masovni zločini i genocid više ne mogu ponoviti, danas znamo da fašizam ima hiljadu lica,da se historija ponavlja ako ne naučimo potrebne lekcije i da zbog toga antifašizam mora biti jedna od ključnih odrednica našeg djelovanja, rekao je Zvizdić i dodao:



- Sretan sam što danas vidim da se spomenik uređuje, da nema više provokativnih simbola i uvredljivih poruka, jer moramo znati da je odnos prema vlastitoj prošlosti istovremeno i odnos prema našoj budućnosti.



Zvizdić je naveo da se sa ovog važnog mjesta, uz čestitke za Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope, šalje i poruka da smo mi oduvijek dio evropske porodice naroda i da ćemo uskoro i formalno postati njen ravnopravni član.



Federalni premijer Fadil Novalić je rekao kako Partizansko groblje nije spomenik jednog naroda nego spomenik svim ljudima koji su se borili protiv najveće bolesti prošlog stoljeća: fašizma.



- Partizani nisu imali ni vjeru ni naciju, već samo jedan cilj, pobjedu nad zlom, i u realizaciji tog cilja oni su uspjeli. Žalosno je što smo punih 20 godina čekali obnavljanje groblja. Ovo je vjerovatno bio posljednji trenutak za spašavanje ovog spomenika od potpunog urušavanja. Nemarom za groblje pokazivali smo nažalost i naš nemaran odnos prema antifašizmu. Tokom ovih 20 godina zajedničkih ciljeva je bilo sve manje, dok su u prvi plan izbijale podjele na svim mogućim osnovama, rekao je Novalić I dodao:



- Danas, na Dan pobjede nad fašizmom obnova ovog objekta je konačno završena. Simbolički, nadam se da će ovo biti i početak restauracije ideja antifašizma u našem društvu. Današnja svečanost ima posebnu težinu u Mostaru, gradu koji je nekad bio simbol upravo hrabre antifašističke borbe, a koji je danas postao simbol podjela. Nadam se da će ovo groblje podsjetiti sve Mostarce na vremena jedinstva. Nadam se da će Mostar i Partizansko groblje opet početi da spajaju, umjesto da dijele. Kroz obnavljanje Partizanskog groblja dokazali smo našu opredjeljenost da čuvamo i njegujemo najslavnije trenutke naše istorije. Ovdje naravno nećemo stati. Vlada Federacije će i dalje nastaviti da ulaže u obnavljanje svih istorijskih spomenika na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Istorija naše zemlje je prepuna svijetlih tačaka. Daje nam pravo da budemo ponosni na naše pretke. Daje nam i svijetle primjere, uzore, te nas uči kako gradimo državu za sve Bosance i Hercegovce: državu bez podjela, a sa zajedničkim ciljevima.



Šef Delegacije EU u BiH, ambasador Lars Gunnar Wigemark takođe se obratio prisutnima, poručivši da mu je velika čast biti prisutan u Mostaru na obilježavanju Dana Evrope.



- Ovo je dan koji je u suštini okrenut budućnosti, ali istovremeno je i prilika da se podsjetimo prošlosti u kojoj su mnoge žene i muškarci položili svoje živote - kazao je Wigemark na početku svog obraćanja prisutnima.



Nesumnjivo, kako je kazao, ovaj dan jedan je od najvažnijih trenutaka u modernoj historiji Evrope, koja je nažalost svjedočila prevelikom broju sukoba i krvoprolića.



- Samo nekih pet godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, jedan od najvažnijih trenutaka je kada je tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman nazvao svog njemačkog kolegu, dojučerašnjeg zakletog neprijatelja, kako bi razgovarali. Schumanova gesta je time otvorila put pomirenju, saradnji i razumijevanju dotad nezabilježenom u Evropi i utrla put prijeko potrebnom pomirenju i izlječenju od rana - naveo je Wigemark.



U svojoj sada već poznatoj Deklaraciji o vrijednostima koje su postale jedan od temelja EU, Schuman govori o jednakosti, uvažavanju ljudskih prava i spremnosti na međusobnu saradnju u pravcu zajedničkog dobra i digniteta svih.



- Mislim da su upravo ove vrijednosti utkane i u ovaj spomenik koji je projektovao slavni arhitekta Bogdan Bogdanović. On je rekao da je Partizansko groblje napravljeno po uzoru na sam Mostar kako bi gledalo u srce grada i podsjećalo nas sve na univerzalne vrijednosti koje nas povezuju. Arhitekt kaže da svaki ovaj kamen priča svoju priču, priču svakog mladog i starog čovjeka koji je dao svoj život i koji je u tim najtežim vremenima za Evropu imao snage i hrabrosti da podnese svoj dio odgovornosti - kazao je ambasador Wigemark.



Koliko god pričali o ovim vrijednostima, dodao je, one će uvijek biti podjednako važne i uvijek će nam dobro doći da se na njih podsjetimo.



- Ove vrijednosti su utkane u same temelje EU, unije slobodnih, jednakopravnih građana EU kao jednog od najuspješnijih primjera mira i pomirenja u modernoj historiji, u okviru projekta za koji želimo da i BiH postane dio. Mi nismo nikakvo carstvo, država koja osvaja druge države. Mi smo unija nezavisnih država koje dijele zajedničke vrijednosti i čija članica postajete slobodnom svojom voljom - naglasio je Wigemark.



Na manifestaciji je izražena i zahvalnost na svesrdnoj pomoći predstavnicima Vlade HNK, Grada Mostara, Agencije Stari Grad, te firmama donatorima čija će imena i visina donacija biti zvanično objavljena nakon završetka radova. Prvi donator ovog projekta bio je gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skakao, čijom je donacijom prema dva komunalna preduzeća u Mostaru, prije tri mjeseca i otpočela obnova Partizanskog spomen-groblja", kazao je Behram.



Najavljeno je i da će na Partizanskom spomen-groblju svake neredne godine biti obilježavani Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom.







