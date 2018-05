Na Partizanskom spomen-groblju u Mostaru - nacionalnom spomeniku države BiH sutra u 13.00 sati bit će obilježeni Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom. Obilježavanju će prisustvovati brojne delegacije, među kojima će biti i predsjedavajući Vijeća ministara BIH Denis Zvizdić, predsjednik Vlade FBiH Fadil Novalić, ali i ostali članovi Vlade FBiH, koja će sutra zasjedati u gradu na Neretvi, pišu Vijesti.ba.

Foto: 24sata.info

Alija Behram, predsjednik Upravnog odbora Centra za mir, kazao je na konferenciji za novinare da se obnova ovog spomenika privodi kraju, pišu Vijesti.ba.



"Ljubazno vas pozivamo da sutra podijelimo radost te najvrijednije tekovine koja se zove pobjeda nad fašizmom i dan antifašističke pobjede nad silama mraka", poručio je medijima Behram.



Naglašava da je od velikog značaja što je civilni sektor pokrenuo, ne samo rad Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen-groblja, već je i stvorena jedna klima u Mostaru, FBiH i državi da ovaj spomenik bude vraćen u ruke onih čija je nadležnost.



"Sva naša energija, i Centra za mir, i Mostarskog kruga, i prijatelja projekta pridodata je uz ime Sergio Šotrić, koji je bio na čelu cijele ove operacije", rekao je Behram.

Naveo je kako su lokaciju Partizanskog spomen-groblja 7. oktobra prošle godine posjetili i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, kao i premijer FBiH Fadil Novalić.



Behram ističe da o sigurnosti objekta, koji ima videonadzor, brine firma "Alarm West".





"Obnovljeno je 150 od 350 spomen-ploča sa imenima poginulih partizana i antifašista koje su bile polomljene, a na svoje mjesto vraćeno je i 460 kvadrata ograde koja je bila pokradena ili uništena", dodao je Behram.



Predsjednik Odbora za podršku obnove Partizanskog spomen groblja Sergej Sergio Šotrić, koji je na ovu funkciju izabran prije nekoliko mjeseci, rekao je da je u januaru uspješno i aktivno pokrenuta ova akcija u operativnom dijelu.



"Ovo nije nikakvo svečano otvaranje spomenika. Mi želimo da otvorimo tradiciju proslave Dana Evrope, koja bi korespondirala sa naporima ove države da se pridruži evropskim integracijama. Svi znamo da je temelji EU antifašizam od 1945. godine, koji se njeguje u svim zemljama EU", naveo je Šotrić.



Naglasio je da je ovo bila zajednička akcija mnogih prijatelja, uključujući i firme koje su na razne načine pomogle u svojim segmentima, poput segmenta sigurnosti, segment građevinskih radova, segment komunalne zaštite i njege i slično, pišu Vijesti.ba.



"Želimo da naglasimo da sutra za ovaj grad želimo da počnemo tradiciju da se prestane sa ideologiziranjem, politiziranjem bilo kojeg spomenika u gradu. Na svu sreću, mi imamo raznih kulturnih spomenika, počev od najvažnijeg - Starog mosta, koji je isto nastao u određenom periodu, zaključno sa spomenicima koji su nastali nakon zadnjih nesrećnih ratova koji su zadesili naš grad", podsjetio je Šotrić.





Kako je istakao, spomenici treba da zažive, jer sami po sebi ne znače ništa, nego zažive kada ih posjećuju zaljubljeni parovi, turističke grupe, studenti, djeca, roditelji i slično.



"Sutra ćemo pokušati, ne samo da u 13.00 časova obilježimo oficijelni dio, nego ćemo pokušati da startujemo tradiciju koja bi se održavala u večernjim časovima. Ona bi značila da ćemo ovaj put osvijetliti Partizansko spomen-groblje sa bojama EU. To bi trebalo da bude poruka ne samo našim građanima, nego i faktorima moći odlučivanja u EU, da građani ovog grada, bez obzira na nacionalnost, ideološku i vjersku pripadnost, imaju konsenzus da žele da se približe EU, te da za određeni broj godina, ova država postane njen član. To bi trebalo da bude signal da mi ovaj spomenik otvorimo tog datuma i svih drugih datuma za kulturnu ponudu grada Mostara", kazao je Šotrić.



To sve, kako je naveo, bilo je dogovoreno sa autorom spomenika, pokojnim Bogdanom Bogdanovićem.



"Kada su ga pitali o budućnosti ovog spomenika, koji na čitavom svom kompleksu nema nijedno ideološko, vjersko označenje, nego isključivo humanističke poruke, Bogdanović je odgovorio vrlo jednostavno - da spomenik gleda prema gradu, a grad gleda prema spomeniku", podsjetio je Šotrić.



On je najavio da će uskoro biti objavljena deklaracija o završenom poslu Odbora, kao o završetnu i njegove volonterske funkcije kao predsjednika Odbora.



"Posao je u najvećem dijelu završen. Poklanjamo ovaj spomenik ne samo građanima Mostara, nego i građanima Evrope. Zahtjevamo od organa Federacije i službi Grada Mostara da se trajno brinu o našem blagu, koje treba da se ponudi u turističkoj i kulturnoj ponudi. Mi predlaženo da Grad Mostar osnuje novi odbor koji bi možda imao naziv odbor za trajnu zaštitu, u koji apeliramo da se uključe mladi i naučni ljudi iz struke, koji bi imali zadatak da trajno razvijaju ovaj spomenik u smislu kulturne i turističke ponude", poručio je Šotrić.





Član Odbora za podršku obnove Partizanskog spomen groblja Florijan Mićković napomenuo je da je ovaj spomenik arhitektonsko-kiparsko remekdjelo autora Bogdanovića, kojeg je poznavao, podsjetivši da je on autor i spomenika u Jasenovcu, pišu Vijesti.ba.



"Bio sa profesor dugo godina i poznajem djecu iz osnovne škole, gimnazije, univerziteta. Obišao sam svijet, vidio sam spomenika u Evropi, Americi, Kanadi... Đacim sam govorio da su imperatori ko zna kakvi ljudi, ali spomenici koji su ostali iz njehovog vremena, poput onih koji su ostali u Grčkoj, služe da vidimo šta je bilo nekada. Ovdje kod nas to nije slučaj. Pojedine đake znam dugo, znam i one koji su radi novca učinili ono zlo, tamo su išli i parovi, bilo je droge, bilo je svega. Trebalo je stvarno poduzeti ovako nešto oštro. Nadam se da će ovaj potez, zahvaljujući ovim ljudima koji su jezgrovito pristupili ovome, krenuti naprijed, te da sada neće biti 'hajmo ponovo nešto obnavljati'. Biće velike kontrole. Nadam se i vjerujem da ću ga dok sam živ gledati još dugo dana, jer su i moja djeca gore izlazila. To je bio simbol gdje su se ljudi okupljali, razgovarali i živjeli jedan normalan život", istakao je Mićković.



Svoj govor završio je citatom Petra Petrovića Njegoša"Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi", poručivši da se to može odnositi na autora Bogdana Bogdanovića.

(24sata.info)