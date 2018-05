Članovi prvog robotičkog tima, učenici Druge gimnazije Mostar, ostvarili su pravo učešća na robotičkoj olimpijadi “First Global Challenge” pod palicom svog profesora Anesa Hadžiomerovića. Međutim, njihov odlazak na ovo takmičenje, koje će biti održano u Meksiko Cityju od 13. do 19. avgusta, je upitan jer škola nema neophodna sredstva za putovanje.

Foto: 24sata.info

“First Global Challenge” je olimpijada iz robotike koja se održava s ciljem podsticanja mladih da na inovativan način dođu do rješenja globalnih problema.



Prošle godine na takmičenju održanom u Washingtonu učestvovalo je 169 zemalja, a predani rad robotičkog tima Druge gimnazije iz Mostara rezultirao je time da ove godine jedini u BiH dobiju poziv na to takmičenje svjetskog ranga.



- Način na koji ćemo se predstaviti je taj da će sve škole, odnosno zemlje-takmičari, dobiti isti robotički kit gdje će moći samo te komponente koristiti za sklapanje robota i na taj način se svim učesnicima daju jednake šanse da se mogu takmičiti sa drugim zemljama - objašnjava profesor i mentor robotičkog tima Druge gimnazije Anes Hadžiomerović.



Članice robotičkog tima Asja Kuko i Lejla Marić kažu da je ovo takmičenje izuzetno važno, kako za njihovu robotičku grupu i školu, tako i za cjelokupnu BiH. Nadaju se da će uspjeti otići na takmičenje u Meksiku.



Irfan Marić član je ovog malog, ali vrijednog tima već dvije godine. Ističe da je robotika izuzetno važna za vrijeme u kojem trenutno živimo i otkriva svoje početke na tom polju.



- Uzor mi je prije svega bio brat. Kada sam tek upisao ovu školu, u prvom razredu vidio sam da se mnogi učenici bave robotikom, onda sam odlučio i ja, želja me je povukla za tim i zavolio sam robotiku - kaže Marić.



Ovaj tim prošle godine takmičio se i na 11. Međunarodnom takmičenju u Konyi u Turskoj, gdje su ostvarili visoko 17. mjesto, u konkurenciji 3.250 učesnika i profesora iz 15 zemalja.





Ukoliko odu u Meksiko City, ponovo se nadaju dobrom uspjehu. Međutim, samo za registraciju tamo im je potrebno 3.000 dolara. Osim toga, tu su i troškovi vize, kao i džeparac za takmičare.



- Smještaj bez hrane bio bi 450 dolara, avionske karte po osobi 1.200 dolara, ali i naglasio bih da nam je naša konzulica izašla ususret i da će nam dati svoju kuću na raspolaganje, tri obroka dnevno i sve ostalo - objašnjava mentor tima Anes Hadžiomerović.



U maju ove godine, učenici mostarske Druge gimnazije odlaze i na 12. Međunarodno takmičenje iz robotike u Sivasu u Turskoj. Odlazak na olimpijadu u Meksiko City, međutim, ipak im je najveća želja. Ako uspiju, poručili su, ponosno bi nosili zastavu BiH.



Da učenici Druge gimnazije Mostar nisu samo dobri iz robotike, govori i činjenica da su na kantonalnom takmičenju iz informatike, održanom 21. aprila na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru, osvojili prvo mjesto u ukupnom poretku. Takmičili su se u tri kategorije, i to: osnove IT-a, programiranje u C++ i Web dizajn HTML/CSS.



U kategoriji programiranja u C++ odvojili su prvo, drugo i treće mjesto, a u kategoriji web dizajna HTML/CSS drugo mjesto, pišu Vijesti.ba

(24sata.info)