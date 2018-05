Croatia Airlines uvela je let iz Zagreba prema Mostaru, a na prvom, promotivnom letu bili su mnogi uglednici, uključujući hrvatske i BiH ministre. Net.hr doznaje da je u ljetnikovcu Radobolja u Mostaru za okupljeno društvo organizirana raskošna zabava, a neslužbeno doznaju da je troškove platio Grad Mostar

Foto: Net

Croatia Airlines je u četvrtak objavila da je iz zračne luke Franjo Tuđman poletio prvi zrakoplov prema Mostaru čime je službeno uvedena nova međunarodna linija Zagreb-Mostar. No, nije se radilo o običnom letu, bio je to prvi promotivni, slavljenički let, nesumnjivo besplatan za sve uglednike koji su bili pozvani. A pozvani su bili predstavnici Croatia Airlinesa, ali i brojni političari i uglednici i sa strane BiH i Hrvatske.

U službenom priopćenju je objavljeno da su na svečanom dočeku zrakoplova u Mostaru sudjelovali gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Denis Lasić, poseban izaslanik premijera i ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Oleg Butković, ministar državne imovine Republike Hrvatske Goran Marić, ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije Nevenko Herceg, veleposlanica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Renata Paškalj, ali i gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, zatim poznati glumac Slaven Knezović i mnogi drugi…





U prilogu koji je emitirao HTV u Trećem dnevniku vidjelo se da je atmosfera na besplatnom promotivnom letu bila iznimno vesela: uhvaćen je kadar u kojem nasmijani kolumnist Večernjeg lista, poznati konzervativni filozof, Nino Raspudić, snima mobitelom, a uz direktora Croatia Airlinesa sjedila je i dobro raspoložena komunikacijska stručnjakinja, vlasnica PR agencije koja radi za CA, Ankica Mamić.

Veselom društvu pridružila se i glumica Ornela Vištica.





Građani Mostara počastili hrvatske i BiH ministre



Net.hr saznaje da je u Mostaru, u ljetnikovcu Radobolja, za okupljeno društvo upriličena raskošna zabava, s bogatom ponudom jela i pića, a posebno je veselje izazvala zvijezda večeri, Halid Bešlić. Dobro raspoloženje na svom Instagram profilu zabilježila je i glumica Ornela Vištica.





Neslužbeno saznaje Net.hr da troškove proslave nisu platili ni Zrakoplovna luka Mostar niti Croatia Airlines, nego Grad Mostar.



Moglo bi se reći: građani Mostara počastili hrvatske i BiH ministre i brojne uglednike. Nismo, na žalost, uspjeli saznati koliki su bili troškovi, odnosno, koliki su ceh platili građani Mostara.





Uglednici besplatno na letovima, a piloti spremaju štrajk



Ministri Butković i Marić u svojim su izjavama hvalili projekt zrakoplovnog spajanja Zagreba i Mostara, ali ministar Butković nije mogao izbjeći pitanje o najavljenom štrajku pilota Croatia Airlinesa. Dok je vodstvo Croatia Airlinesa spremalo veselu turneju u Mostar, piloti, stjuardese i zrakoplovni tehničari CA objavili su da pripremaju štrajk za početak turističke sezone.



U svojim istupima tvrde da se otkazuju letovi, da nema dovoljno licenciranih mehaničara i drugih kvalificiranih radnika. U upravi CA, koju vodi privremeni direktor Jasmin Bajić, tvrde da su javni istupi Sindikata i dalje vezani uz izbor nove uprave kompanije, da nije točno da nedostaje stručnog kadra i da su rokovi održavanja zrakoplova opravdano produljeni.



Jasmin Bajić u televizijskom prilogu nije pokazivao zabrinutost zbog nategnutih odnosa sa sindikatom, a prisutni ministri svojim su izjavama jasno davali podršku Bajiću.

(24sata.info / Net.hr)