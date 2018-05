Maturanti Karađoz-begove medrese u Mostaru danas su prodefilirali ulicama grada na Neretvi u sklopu manifestacije "Dani Karađoz-begove medrese" kojom 373. generacija učenika obilježava kraj uspješnog obrazovanja u jednoj od najstarijih ustanova u Hercegovini.

Defileom ulicama Mostara, maturanti su plijenili pažnju krećući se od Starog mosta kroz Kujundžiluk, pa Fejićevom ulicom do Musale. Tijekom svečanog mimohoda nije izostalo ni fotografiranje za sjećanje jednog od najljepših razdoblja zajedništva generacije koja je iznjedrila 54 maturanta.



Razrednik ovogodišnjih maturanata Meadin Mrndžić ističe kako je ponosan na ovogodišnju generaciju, koja je ujedno u 20. poslijeratna generacija od 54 maturanata među kojima je i jedan hafiz, koji je titulu hafiza Časnog Kur'ana stekao tijekom školovanja u medresi.



"Ova generacija je specifična i po tome što smo istakli i na njihovom panou, jer su odvojili svoja materijalna sredstva kao generacija i darovali ih Karađoz-begovoj medresi da bi ostali trajno upisani u njenu historiju. Osim onoga što su ostali upisani kao njeni učenici ostali su i po tome što su postali njeni vakifi", kazao je Mrndžič ponosan generacijom koja je iz svih krajeva Bosne i Hercegovine svoje obrazovanje stekla u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru.



Kruna manifestacije koja se održava od 26. februara do. 5. maja bit će svečana akademija, koja je zakazana za sutra 5. maja 2018. godine u 14 sati, u Sportskoj sali USRC "Midhat Hujdur - Hujka".



Inače, Karađoz-begova medresa je od reaktiviranja rada 1995. godine do danas iznjedrila 16 hafiza, od toga 12 hafiza i 4 hafize.



Mostar je nekada imao ukupno 11 medresa koje su predstavljale visokoobrazovne institucije toga vremena. Najstarija i najpoznatija među njima jeste Karađoz-begova medresa (KBM), koju je davne 1557. godine osnovao poznati mostarski vakif Muhamed, poznatiji kao Karađoz-beg.



Ova medresa je tijekom svoga postojanja iznjedrila mnoge poznate učenjake iz oblasti islamskih nauka, književnosti, filozofije i dr. Iz novijeg perioda dovoljno je spomenuti velikog mostarskog učenjaka i učenika ove medrese Mustafu Ejubovića, koji je poznatiji kao šejh Jujo. Tu su i hadži Abdullah ef. Riđanović, hadži Ahmed Šaćir ef. Džabić, hadži Sidki ef. Karabeg koji su bili mostarske muftije.



Karađoz-begova medresa neprestano je radila do 1918. godine. Nakon pauze od 77 godina medresa je ponovo počela s radom okončanjem posljednjeg rata u BiH 1995. godine.





