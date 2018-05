Novinar Al Jazeera Balkans Sanel Kajan na svom je Facebook profilu danas objavio fotografije mostarskih ulica zatrpanih smećem, koje možete vidjeti u fotogaleriji.

Foto: 24sata.info

- Mostar danas. I to samo na potezu između Lučkog i Starog mosta. A tek počeo 1.maj. Komunalna preduzeća danas ne rade. Ni sutra! Ne bi me čudilo da su, kako je to običaj u BiH, spojili praznične dane sve do narednog radnog ponedjeljka. Grad pun turista. Fotografišu, čude se... A mi?! Šutimo i "ne talasamo". Jer, navikli su nas. Nažalost!, napisao je Kajan.



U komentarima ispod objave naglašeno je i kako Mostar ima čak pet komunalnih preduzeća.



O ovome problemu u Mostaru nedavno su ukazale i nevledine organizacije Mreže Naše društvo i Udruge Futura, koje su čak najavile tužbe protiv odgovornih za trošenje budžetskog novca za komunalije.



Na ovo ih je natjerala činjenica da Gradska uprava odbili dati saglasnos na zahtjev za pristup informacijama, zbog, kako su naveli, zaštite povjerljivih komercijalnih interesa treće strane. Iz ovih nevladinih organizacija pitaju - koji su to interesi treće strane, kada se radi o javnom novcu.



Podsjetili su da su od Gradske uprave tražili mjesečne račune s pripadajućim rekapitulacijama za 2016. i 2017. godinu; dakle održavanje čistoće javnih prometnih površina, održavanje cesta horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije za ove dvije godine, zbrinjavanje pasa lutalica, urbani dekor i mobilijar i na kraju odvodnja oborinskih voda s javnih površina.







