Predstavnici gradskih odbora devet parlamentarnih stranaka na pregovorima u Mostaru razgovarali su o modelu izbora vijećnika za Gradsko vijeće te izmjeni Statuta Grada Mostara, međutim nisu postigli konačan dogovor te je novi sastanak zakazan za 10. maja.

Foto: FENA

Na pitanje novinara je li kasno da 10. maja bude idući sastanak s obzirom da se izbori trebaju raspisati do 9. svibnja, Predrag Šupljeglav smatra da nije kasno što se tiče izmjena Statuta, ali je kasno kada je u pitanju model izbora, odnosno stvaranje pretpostavki da izbori u Mostaru budu uz Opće izbore u listopadu.



- Postoji mogućnost da se izbori u Mostaru održe i u drugom terminu, a ne zajedno s Općim izborima tako da se taj 9. maja ne treba uzimati kao nekakav „dan D“ - kazao je Šupljeglav, u ime domaćina današnjeg sastanka gradskih odbora SNSD-a i SDS-a koji sudjeluju u radu Koordinacije Srba Mostar.



On je dodao kako se nada da će do 10. maja, kada je domaćin sastanka BPS, predstavnici stranaka dostaviti konačne stavove o odredbama Statuta, a na sastanku biti donesene smjernice za njegovu izmjenu, kao i konačan stav kada je u pitanju model o izboru vijećnika.



Podsjećamo, na prošlom sastanku iznesena su dva moguća za sve stranke prihvatljiva modela izbora vijećnika u Gradsko vijeće Mostara.



Prema prvom modelu, s gradske liste biralo bi se 13 vijećnika (po četiri vijećnika iz svakog konstitutivnog naroda te jedan iz reda ostalih), a iz šest izbornih jedinica biralo bi se preostalih 22 vijećnika.



Drugi model predviđa izbor 26 vijećnika iz šest izbornih jedinica, a preostalih 9 s kompenzacijske gradske liste.





(FENA)