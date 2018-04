Članovi Sindikata Međunarodne zračne luke Mostar održali su jednosatni štrajk upozorenja na koji su se odlučili zbog smanjenja plaća i nepoštovanja odredbi Zakona o radu.

Foto: FENA

- Radnici su dovedeni na rub egzistencije. Naše su plaće srezane prije pola godine za 300 maraka, ne plaćaju nam se vikendi niti noćni rad. Isti ljudi rade i prvu, i drugu, i noćni smjenu, i sve ima se plaća kao prva smjena - kazao je predsjednik Sindikata Darko Buntić.



Dodao je kako je nedopustivo da menadžment Zračne luke nije niti upozorio djelatnike kako će im plaće biti smanjene, već su djelatnici to shvatili tek kad su dobili umanjene plaće.



- Njihovo obrazloženje je kako je Nadzorni odbor kao jedini problem u poslovanju Zračne luke detektirao naše plaće. To je jedina greška, ništa drugo nije problem - istaknuo je Buntić.



Ove godine Zračna luka Mostar uvodi redovite letove za njemačke gradove Stuttgart i Dusseldorf, koje će obavljati niskotarifna kompanija Eurowings, kao i redoviti let Croatia Airlans Zagreb - Mostar.



Ti letovi trebali su dati novi impuls u razvoju Zračne luke Mostar, no te aktivnosti sada su pale u drugi plan.



- Mi ćemo nastojati da komercijalni letovi ne trpe zbog nas, ali od naših zahtjeva ne odustajemo. Spremni smo i na generalni štrajk, ako na to budemo primorani - upozorio je Buntić.



Pored vraćanja plaća na prijašnju razinu te plaćanje prekovremenog i noćnog rada, Sindikat Međunarodne zračne luke Mostar traži usvajanje sistematizacije radnih mjesta te početak pregovora o kolektivnom ugovoru.

(FENA)