Trendovi odlazaka su u porastu, a posebno zabrinjava da ne odlaze samo mladi i perspektivni kadrovi, nego se na iseljevanje odlučuju cijel.e porodice – Bez jasne strategije zaustavljanja, iseljavanje stanovništva će postati nezaustavljiv proces.

Bez jasne, ozbiljne i transparentne strategije zaustavljanja sve masovnijeg iseljavanja stanovništva iz svih dijelova BiH, koju moraju izraditi i usaglasiti organi vlasti na svim nivoima u zemlji, neće biti moguće zaustaviti ovaj negativan trend odlazaka čije su razmjere dramatične i upozoravajuće. Ovo je sažetak zaključaka večerašnje javne tribine koju su pod nazivom: „Zašto odlaze, postoji li i kakav je odgovor društvene zajednice ?“, zajedno organizirali udruženja građana „Mostarski Krug“ i „Hercegovački forum“, u saradnji sa Unijom za održivi povratak i integracije BiH.



Brojke su dovoljno dramatične i upozoravajuće: samo u protekloj, 2017.godini BiH je napustilo 35.377 osoba. Prema istraživanju Unije za održivi povratak i integracije, između 2013. i 2017.godine iz Bosne i Hercegovine se iselilo 151.101 osoba, dok trend iseljavanja i dalje raste zabrinjavajućim tempom. U ovom istraživanju je učestvovalo 1750 mjesnih zajednica, 82 općine, 104 lokalne nevladine organizacije/članice Unije, uz još 107 volontera, što samo potvrđuje vjerodostojnost i autoritet istraživačke studije.



Predsjednica Unije za održivi povratak, gospođa Mirhunisa Zukić Komarica, koja je upozorila da se trend iseljavanja iz BiH nastavlja a želja za boljim sutra ne poznaje naciju. Hrvatske porodice sa hrvatskom porodicom odlaze u zemlje EU, Bošnjaci, mahom povratnici, pošto-poto nastoje da prodaju svoju imovinu i sele takođe u zemlje Evrope, bilo preko rodbine, dok su mnogi iseljavanjem prisiljeni da krenu u potpuno nepoznatu avanturu. Dugi redovi za dobijanje viza pred mnogim ambasadama u zemlji ne sprječavaju na odlazak ni pripadnike Srpskog naroda, rekla je Zukić Komarica. Ona se složila sa mišljenjem većine diskutanata da je masovni odlazak građana iz BiH vlastima teško zaustaviti, a upitno je i koliko se to uopšte i ozbiljno pokušava iz njihovih udobnih kabineta i povlaštenih pozicija jer njihove poruke i zalaganja daleko su od realnih stanja na terenu.



Deklarativna obećanja i neka parcijalna rješenja ovako značajnog društvenog problema koji se tiče cijele države BiH i svih etničkih zajednica podjednako, neće dovesti do zaustavljanja iseljavanja, posebno mladih i perspektivnih kadrova koji u strukturi odlazaka čine najveći procenat. Upozoravajuća je i činjenica da ne odlaze samo pojedinci, nego je sve prisutniji trend odlazaka čitavih porodica. Kako se moglo čuti iz analize kretanja iseljavanja, na iseljenike se, posebno one obrazovane, više i ne čeka, po njih se sve češće u BiH dolazi i traži. U raspravi o ovoj delikatnoj temi učestvovali su prof.dr. Ahmed Đubur, dr.Maja Popovac, Branimir Jukić, Stipe Prlić i brojni drugi, uz sugestije da je neophodno što prije pristupiti izradi široke i jasne strategije sa ciljem zaustavljanja iseljavanja.





