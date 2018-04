Federalni ministar prometa i veza Denis Lasić otvorio je konferenciju "Izazovi digitalnog doba - Jesmo li spremni", koja se u organizaciji HT Eroneta i Ministarstva prometa i veza FBiH održava u okviru Međunarodnog sajma gospodarstva.

- Ovogodišnja tema konferencije, izazovi digitalnog doba, izuzetno je aktualna u uvjetima sveopće digitalne transformacije u kojoj sve zemlje i svi narodi svijeta imaju nove prilike za inovacije i napredak. U sektorima komunikacija i prometa imamo prilike i potencijale da nam usluge u prometu budu digitalizirane tako da ih stalno poboljšavamo, te da iskoristimo mobilne komunikacije i pametne telefone za poboljšanje korisničkog iskustva - kazao je tom prigodom ministar Lasić.



Istaknuo je kako je potrebno razvijati elektroničke usluge kako bi se unaprijedilo poslovanje javnih poduzeća.



- Kao Vlada i kao Ministarstvo potaknuti ćemo suradnju između sveučilišta i tvrtki kako bi se ubrzale inovacije i kako bi se unaprijedio znanstveno-tehnološki razvoj. U tome trokutu, Vlada, gospodarstvo, sveučilište, i u njegovom sinergijskom djelovanju, leži ogromni potencijal zajedničkog djelovanja i uspješnog razvoja - zaključio je ministar Lasić.



Predsjednik Uprave HT Eroneta Vilim Primorac istaknuo je kako je HT Eronet tijekom 2017. godine intenzivno radio na procesu transformacije i modernizacije kompletne mreže i usluga s ciljem pretvaranja iz klasične telekomunikacijske tvrtke u modernu digitalnu kompaniju.



- Naš cilj je stalno podizanje kvalitete kako bi korisnici dobili najviše vrijednosti za svoj novac. To sasvim sigurno nije moguće bez stalnih investicija i inovacija u tehnologiji. Cijelu 2017. godinu HT Eronet radio je i na cjelovitoj poslovnoj IT transformaciji čiji je cilj implementacija novih i naprednih IT poslovnih sustava koji podržavaju usmjerenost prema krajnjim korisnicima - kazao je Primorac.



Dodao je kako se aktivnosti na tom planu nastavljaju i u 2018. godini, a konačni cilj je korisnicima HT Eroneta osigurati inovativne pakete s uslugama prilagođenim njihovim potrebama i željama.



Primorac je najavio kako bi se tijekom ove godine trebalo realizirati komercijalno puštanje u rad 4G mreže, za što je HT Eronet u potpunosti ispunio sve tehničke i druge preduvjeti.



Primorac je zaključio kako će HT Eronet čim dobije dozvolu svojim korisnicima ponuditi usluge bazirane na 4G mreži.



Predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić uoči početka konferencije kazao je kako tema konferencije "Izazovi digitalnog doba" obilježava vrijeme u kojem živimo.



Premijer Novalić se u svome govoru osvrnuo na važnost digitalizacije, uzimajući za primjer prijevozničku tvrtku Uber, koja nema niti jedno prijevozno vozilo, te najveću kompaniju za prodaju robe Amazon, koja nema niti jednu robnu kuću.



- Mi moramo biti, ne samo svjedoci digitalizacije već moramo biti i sudionici toga vremena. Današnja konferencija pomaže nam na tome putu - zaključio je premijer Novalić.



Tijekom današnje konferencije upriličen je niz predavanja o digitalnoj transformaciji u sektoru komunikacija i prometa i uprava javnih poduzeća, o E-učenje i slično.



Nakon konferencije, premijer Novalić je u pratnji direktorice Mostarskog sajma Dalfine Bošnjak obišao izlagače na Međunarodnom sajmu gospodarstva.



Tom prigodom susreo se s predstavnicima Gospodarske komore Federacije BiH i Elektroprivrede HZ HB.



Izražavajući zadovoljstvo što međunarodna sajamska izložba u Mostaru svake godine bilježi veći broj izlagača i posjetitelja, Novalić je istaknuo kako je mostarski sajam postao brend među sajmovima ne samo kod nas, nego i u jugoistočnoj Europi, te kako tome u prilog govori sve veće prisustvo kompanija iz regije i svijeta.



Govoreći o važnosti sajma, premijer Novalić je kazao kako je dobro da sajam ima sve više izlagača, roba, kao i više posjetitelja što je, po njegovim riječima, osnovni pokazatelj koji govori da su sajmovi preživjeli internet.



Direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak zahvalila je premijeru Novaliću na dugogodišnjoj potpori koju pruža mostarskom sajmu i što unatoč brojnim obvezama uvijek pronađe vremena i svake godine posjeti sajam.



