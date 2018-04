Predstavnici gradskih odbora devet parlamentarnih stranaka u četvrtak su u Mostaru definirali pitanje birača u Središnjoj izbornoj zoni na način da ti glasači glasuju prema pripadnosti mjesnim zajednicama te dva modela sa šest izbornih jedinica.

Foto: Avaz

Predsjednik Županijskog odbora HDZ-a 1990 Marinko Petrič istaknuo je kako će o biračkom mjestu za Jugozapad i Stari grad odluku donijeti Središnje izborno povjerenstvo, u suglasnosti s gradskim izbornim povjerenstvom.



- To u biti znači kako smo pola odluke presude Ustavnog suda riješili – ustvrdio je Petrič novinarima nakon sastanka, čiji je domaćin bio GO HDZ-a 1990.



Također, danas su definirana dva modela sa šest izbornih jedinica, a do sljedećeg sastanka će se usuglasiti koja će od ta dva modela biti usvojena za izbore u Mostaru.



Govoreći o modelima, Petrič pojašnjava kako prvi model podrazumijeva da se s gradske liste bira 13 vijećnika po modelu 4, 4, 4, plus 1 iz reda ostalih, a iz ovih šest izbornih jedinica da se biraju 22 vijećnika.



- Drugi model podrazumijeva da se iz šest izbornih jedinica bira 26 vijećnika, s tim da ih je 9 na kompenzacijskoj gradskoj listi – ocijenio je Petrič.



Nadalje je kazao kako je riječ o prijašnjih šest izbornih jedinica te da je izračunom vrlo lako doći do broja vijećnika, pa će tako kada se govori o prvom modelu, Sjever imati 2 vijećnika, Stari grad 5, Jugoistok i Jug po 2, Jugozapad 7, Zapad 4, a Gradska lista 13 vijećnika.



Prema drugom modelu, Jugozapad će imati 8 vijećnika, Stari grad 6, Zapad 5, Sjever 3, Jug i Jugoistok po 2 i Gradska kompenzacijska lista 9 vijećnika, kazao je Petrič.



Istaknuo je kako će se na idućim sastancima vršiti dogovor oko izmjena Statuta Grada Mostara.



Na pitanje novinara kako to da dogovori idu glatko zadnja dva sastanka, a 10 godina se nije moglo doći do rješenja, predsjednik mostarskog GO SDA Salem Marić kazao je kako je ovaj dio razgovora više pitanje matematike i kako je taj dio lakše riješiti.



- Ali pitanje koje ostaje otvoreno jeste pitanje izmjena Statuta Grada Mostara, koje se veže kako za izmjene pravila izbornog postupka tako i za ostale stvari koje smo mi pokrenuli, a to je pitanje uvođenja pozicije ili dogradonačelnika, ili ako to ne može, onda ojačavanje pozicije glavnog savjetnika i pitanje mjesnih zajednica i gradskih područja – kazao je Marić.



Po njegovim riječima, o tim pitanjima očekuju se dogovori na idućim sastancima.



Izrazio je očekivanje kako će se i oko tih pitanja pronaći rješenja na iduća dva sastanka kako bi se u Mostaru održali izbori ove godine.



Predsjednik GO HDZ-a BiH Damir Džeba ustvrdio je kako su na današnjem sastanku korak bliže i modelima i postizanju kompromisa.



Sljedeći sastanak će se održati 19. travnja u 11 sati u Gradskoj vijećnici, a domaćin sastanka će biti DF.



Sastanku su nazočili predstavnici svih devet parlamentarnih stranaka, i to SDA, HDZ-a BiH, SDP-a BiH, SBB-a, HDZ-a 1990, SNSD-a, BPS-a, SDS-a i DF-a, te predstavnici OHR-a, Veleposlanstva SAD-a u BiH i predstavnici Misije Europske unije u BiH.



Inače, posljednji lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine. Ustavni sud BiH je presudom iz 2010. godine naložio promjenu Statuta Grada Mostara u dijelu koji se odnosi na izborna pravila za izbor Gradskog vijeća, proglasivši ga neustavnim po dvjema osnovama. Od tada, predstavnici stranaka nisu postigli sporazum o izmjenama spornih dijelova Statuta.



(FENA)