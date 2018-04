Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obećali su danas prilikom posjete Sabornoj crkvi u Mostaru da će Srbija i Srpska pomoći da ova crkva bude završena do 2020. godine.

Dodik je istakao da je Mostar kroz istoriju bio izuzetno važan grad za srpsku kulturu i obrazovanje, naglasivši da su Srbi ostavili značajan pečat i u vjerskom životu, te da je zato važno da bude obnovljena Saborna crkva.



"Vjerujem da ćemo to uspjeti do 2020. godine. Iz Federacije BiH imamo mnogo obećanja koja nikada nisu realizovana, ali to nam ne smeta. Volio bih da federalna Vlada značajnije pomogne obnovu ove crkve, kao što smo mi u Srpskoj pomagali izgradnju svih vjerskih objekata. Ali, i bez toga, mi ne želimo da stojimo", rekao je Dodik novinarima u Mostaru.



On je naglasio da je Republika Srpska zahvalna za pomoć Srbije projektima u Srpskoj, ali i Srbima u Federaciji BiH.



Vučić je rekao da je Srbija u obnovu Saborne crkve u Mostaru do sada uložila 700.000 evra i da će uložiti još novca da ovaj hram zasija u punom sjaju.



"Siguran sam da će ovaj hram biti završen do 2020. godine. Srbija treću godinu zaredom ima suficit u budžetu i to znači da ćemo moći da pomognemo našem narodu", istakao je Vučić.



On je naglasio da ovaj hram nije samo vjerska institucija, već i kulturna i institucija koja će mnogo značiti za opstanak Srba u Mostaru i cijeloj Hercegovini, ali i za Hrvate i Bošnjake koji će imati upotpunjenu multikulturalnu sliku svog grada.



"Ovaj grad jednako pripada i Bošnjacima, i Hrvatima, i Srbima i svima koji su tu živeli", poručio je Vučić.



On je naveo da će se sastati sa predstavnicima Koordinacionog odbora srpskih udruženja i organizacija u Mostaru kojima će ponuditi pomoć i podršku.



"Možemo da pružimo organizacionu i finansijsku pomoć. Želimo da ljudi ostanu na svojim ognjištima, da budu svoji na svom, da razmišljaju o budućnosti svoje dece. NJegovo preosveštenstvo vladika zahumsko-hercegovački i primorski Grigorije rekao mi je da je jutros u crkvi u Prebilovcima bilo devetnaestoro dece. To je ono što nam je važno - da im pomognemo da opstanu na svojim ognjištima", rekao je Vučić.



Vladika Grigorije zahvalio je Dodiku i Vučiću na posjeti i pomoći koju su do sada dali za obnovu hrama.



On je naglasio da je Mostar i grad Srba i da ih niko ne može istrgnuti iz njega.



"Najveća pomoć stigla je iz Srbije i Republike Srpske. Ostalo smo skupljali od ljudi dobre volje i evo stigli smo do toga da pokrijemo crkvu", rekao je vladika Grigorije.



On je naveo da Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska slavi 800 godina 2019. i 2020. godine.



"Predsjednike Srbije i Srpske zamolio sam da do tada završimo crkvu. Gradnjom ove crkve hoćemo da izgradimo i Mostar za sve ljude i za našu zajednicu koja je mala, ali istorijski izuzetno važna", poručio je vladika Grigorije.



On je podsjetio na riječi francuskog pisca Antoana de Sent Egziperija koji je napisao: "Ako hoćete da zavadite ljude - bacite im bisere, a ako hoćete da ih pomirite - dajte im da grade hram".



Srbi u četiri kantona s većinski hrvatskim stanovništvom nisu konstitutivni uprkos presudi Ustavnog suda BiH. To je upravo bila glavna tema razgovora Vučića sa predstavnicima srpskih udruženja.



"Za razgovor s Vučićem s delegirali osam tema, ali je najvažnija konstitutivnost Srba u HNK. Mi se već dvije godine borimo da se u svim kantonima implementira odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, ali u četiri kantona to još nije završeno.



Od Vučića ćemo tražiti da nam svojim autoritetom pomogne da riješimo te probleme. Ovdje niko ne odgovara za svoje postupke. Zar treba da tražimo da se implementira odluka Ustavnog suda, to je apsurdno", kazao je predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru Dušan Golo.



Vučić je poručio da će pružiti finansijsku i organizacijsku podršku Koorrdinaciji srpskih udruženja u HNK, ali pripadnici tog naroda očekuju da Vučić kontretnije djeluje s obzirom da, kako kažu, Vučićeva riječ ima težinu.



Sastanku je prisustvovao i predsjednik RS-a Milorad Dodik.







