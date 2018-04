Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće 9. i 10. aprila u BiH gdje će otvoriti Međunarodni sajam privrede u Mostaru i posjetiti Trebinje.

Prvog dana posjete - 9. aprila Vučić će se sastati sa članom Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Draganom Čovićem, kao i sa predstavnicima Koordinacionog odbora srpskih udruženja i organizacija u Mostaru.



Drugog dana posjete 10. aprila Vučić će se sastati sa predsjednikom Vlade Bugarske Bojkom Borisovom, a nakon toga će otvoriti 21. Međunarodni sajam privrede i obići štandove Srbije, koja je zemlja partner na ovogodišnjem sajmu, kao i štandove drugih izlagača.



Posljednjih dana u javnosti se špekulisalo sa tim da li će predsjednik Srbije uopće doći na sajam, obzirom da se on održava na znakovit datum 10.aprila, koji je ostao zapisan kao dan proglašenja Nezavisne Države Hrvatske.



Prilikom prošlogodišnje posjete mostarskom sajmu Vučić je na svojvrstan način skrenuo pažnju na postojanje ulica u Gradu Mostaru koje nose nazive po zvaničnicima Nezavisne Države Hrvatske



Vučić je naime istakao da bi volio da škole u Mostaru ponovo nose Šantićevo ime.



"Žao mi je što to nije tako. Posebno mi je žao što je dio Ulice Alekse Šantića preimenovan u Ulicu Mile Budaka", rekao je Vučić.



Premijer Srbije kazao je da mu nije teško da svakome na zemaljskoj kugli kaže da je grijeh porediti Šantića i Budaka.



"Vjerujem da će taj veličanstveni pjesnik i čovjek koji je prenosio slobodarsku misao u našem narodu, ali u drugim sa kojima su Srbi živjeli u to vrijeme, dobiti zasluženu pažnju i mjesto ne samo u Mostaru, već i u Beogradu i na svakom drugom mjestu", rekao je Vučić.





