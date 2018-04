Komentirajući izjavu švedskog ambasadora u BiH Andersa Hagelberga u kojoj je izrazio nezadovoljstvo što radovi na projektu izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru još uvijek nisu završeni, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić kazao je danas kako se s početkom radova kasnilo više od deset mjeseci te da se taj projekt radi i da će biti završen.

Arhiv / 24sata.info

Naglasio je kako je izvođenje radova u toku i da švedski ambasador dolazi u Mostar naredni tjedan te da će ga o svemu tome informirati.



- Iskreno, i ja sam razočaran što to nismo završili do sada jer smo bili planirali - dodao je Bešlić, navodeći kako je logična zabrinutost ambasadora Švedske jer tamošnja vlada traži pravdanje za utrošena sredstva.



Švedska vlada je, kaže gradonačelnik, dala i dio sredstava za rad pročistača otpadnih voda, a tehnički prijem pročistača do danas nije završen, tako da je i to jedan od problema oko kojeg će razgovarati sa švedskim ambasadorom.



- Vjerujem da ćemo to, ipak, završiti, iako s određenim kašnjenjem, i da ćemo na kraju biti svi zadovoljni - poručio je gradonačelnik Mostara.



Ambasador Kraljevine Švedske u BiH Anders Hagelberg izjavio je u srijedu u Mostaru kako je nezavršetak radova na projektu izgradnje kolektora i pročistača otpadnih voda u Mostaru iritirajući za švedske porezne obveznike, koji su u taj projekt uložili 12 miliona maraka.



- To su pare poreznih obveznika Švedske i naravno da Švedska želi da vidi rezultat - kazao je Hagelberg, poručivši kako se lokalni političari moraju pod hitno angažovati kako bi se radovi na tom projektu konačno završili.

