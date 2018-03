Ove godine Grad Mostar izdvojio je ukupno 520.000 maraka namjenskih sredstava za izradu projekata i izvođenje radova koje će provoditi Agencija "Stari grad", koja je zadužena za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Mostara.

Od spomenutog iznosa 80.000 maraka bit će usmjereno na intervencije na devastiranim objektima koji predstavljaju opasnost za živote i imovinu građana.



U razgovoru za Fenu direktor Agencije "Stari grad" Miralem Fajić podsjetio je kako se u povijesnom gradskom području Mostara, koje je proglašeno nacionalnim spomenikom, nalazi nekoliko devastiranih objekata u vlasništvu Grada, poput zgrade bivše općine u Titovoj ulici te više djevojačke škole u neposrednoj blizini.



U sklopu planiranih aktivnosti bit će uklonjeni nestabilni dijelovi objekata te postavljene fasadne skele na zgradi bivše općine, no radi se tek o vatrogasnim mjerama, dok će se na trajno rješenje problema i potpunu rekonstrukciju u ratu devastiranih objekata, kako sada stvari stoje, čekati još godinama.



- Prema nalogu federalnog inspektora mi smo dužni osigurati te razrušene građevine, dok trajno rješenje zahtjeva velika novčana sredstva te uključivanje viših razina vlasti. Postoje određena idejna rješenja kako bi se zgrada bivše općine mogla obnoviti, ali bez osiguranog značajnijeg iznosa novca u taj postupak nema svrhe ulaziti - kazao je Fajić.



Dodao je kako se u rješavanje problema svakako mora uključiti i federalna vlada, jer je na to obvezuje odluka o proglašenju povijesnog gradskog područja Mostara nacionalnim spomenikom.



Govoreći o drugim planiranim aktivnostima Agencija "Stari grad" u 2018. godini, Fajić je istaknuo da su, među ostalim, planirana sredstva za održavanje kule Halebije i prostorije udruženja gluhih i nagluhih, zatim sredstava za prethodne radovi istražnog karaktera s izradom Projekta restauracije Karadžoz-begova mosta u Blagaju, obnova i tekuće održavanja zgrade Narodnog pozorišta Mostar, rekonstrukcija krovne konstrukcije i fasade s otvorima kluba "Brodari", obnova zapadne fasade zgrade Biskupije u Vukodolu te arheološki i konzervatorski radovi na pomoćnim objektima Biskupije, kao i monitoring Starog mosta te izrada projekta u starom gradu Mostar i Blagaj.



U 2018. godini nastavljaju se i radovi na obnovi utvrde Stjepan grad u Blagaju.



- Osam godina postepeno se radi na uređenju Stjepan grada. Što se tiče konzervacije s tekućim održavanjem bedema, oko tri četvrtine posla je završeno. Ostala je još neurađena sjeverna strana gdje su bedemi i najširi, od metar i pol do dva metra - kazao je Fajić.



Po njegovim riječima, za završetak vanjskih radova potrebno je još oko 250.000 maraka, nakon čega slijedi unutarnja rekonstrukcija utvrde, što je daleko zahtjevniji i teži posao.



- Vanjske konture objekta zadržane su koliko-toliko, dok je unutrašnjost u potpunosti devastirana. Od 1963. kada je rađena arheologija na Stjepan gradu, dalje se ništa nije radilo. Mi smo proteklih godina uradili dio posla, sada se može ući u utvrdu bez opasnosti, postavili smo video nadzor, kao i 15 reflektora u okviru realizacije Projekta vanjske rasvjete Starog grada Blagaja - istaknuo je.



U okviru rekonstrukcije i uređenja Stjepan grada planirana je i izgradnja uspinjače koja bi posjetitelje vodila do utvrde koja se nalazi na uzvisini.



- Ovih dana raspisat ćemo javni natječaj za izradu glavnog projekta s revizijom uspinjače. Vjerujem da ćemo na ljeto imati završen glavni projekt, a kada budemo imali gotov projekt, onda ćemo znati koliko je potrebno sredstava i tada ćemo tražiti sredstva za samu izgradnju - kazao je Fajić.



Proteklih godina česta tema bio je problem nelegalne gradnje u staroj gradskoj jezgri Mostara. Po Fajićevim riječima, Agencija "Stari grad" ove je godine imala nekoliko takvih slučajeva.



- Na naše zahtjeve Federalna uprave za inspekcije poslove se redovno odaziva i ona, u suradnji s gradskom inspekcijom, donosi rješenja iz svoje nadležnosti. Nedavno su federalni inspektori podnijeli i nekoliko kaznenih prijava. Većina nelegalnih radnji je manjeg obima, desi se ponekada da se pojavi neka obimnija radnja, ali tu je Federalna uprave za inspekcije poslove vrlo hitra i brzo reagira - kazao je direktora Agencija "Stari grad".



Kada je u pitanju rekonstrukcija nekadašnjeg hotela "Ruža", koji se nalazi u neposrednoj blizini Starog mosta, Fajić je podsjetio da je odlukom o proširenju povijesnog gradskog područja iz 2008. godine, tim prostorom obuhvaćen i lokalitet hotela "Ruža" te da su za praćenje njegove rekonstrukcija mjerodavne federalne institucije.



- Odobrenje za rekonstrukciju hotela izdalo je Federalno ministarstvo za prostorno uređenje (Federalna uprave za inspekcije poslove prati te aktivnosti) i na kraju će komisija tog Ministarstva obići objekt, izvršiti tehnički prijem i izdati uporabnu dozvolu, odnosno izvršiti one radnje koje su u nadležnosti te komisije - dodao je.



U javnosti se često kao mogućnost financiranja i upravljanja starom gradskom jezgrom spominje naplata ulaska u stari grad. Po Fajićevim riječima, nije isključeno da se takva odluka jednom donese, no nije izgledno da će to biti uskoro, jer je ta odluka u nadležnosti Gradskog vijeća Mostara koje danas ne postoji.



- O tome se razmišlja još od završetka obnove Starog mosta. Sam prelazak preko Starog mosta ne može se naplaćivati, ali se može uvesti neka vrsta naplate ulaska u užu gradsku jezgru. Klasična naplata ulaznica ne bi bila primjerena, već bi se moralo naći neko suvremeno rješenje elektronske naplate kakvo već postoji na drugim sličnim lokacijama u svijetu - kazao je Fajić.



Po njegovim riječima, radi se o zahtjevnom projektu u koji se, kada za to dođe vrijeme, moraju uključiti i federalne institucije vlasti, ali i lokalno stanovništva koje živi i radi na tom prostoru.



Na pitanje o turističkom potencijalu Mostara i što se može učiniti da se privući veći broj posjetitelja, Fajić je odgovorio kako je akutno pitanje koje godinama muči Mostar pitanje čistoće i problem prosjačenja.



- Mislim da nema osobe u Mostaru koja se ne slaže da je osnovno pitanje pitanje čistoće. Mora se naći mogućnosti da službe za čišćenje, posebice u vrijeme tri udarna turistička mjeseca, rade minimalno 18 sati na dan. Stari grad je ogledalo ne samo Mostara, već i Bosne i Hercegovine, i moramo učiniti više da ljudi koji dolaze iz cijeloga svijet dobiju ljepšu sliku - zaključio je Fajić.

