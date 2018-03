Nakon Sjednice Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostar, koja je održana u četvrtak, izvršena je primopredaja dužnosti rektora, a tu dužnost od Seada Pašića preuzeo je Elvir Zlomušica.

Foto: FENA

Pašić je ocijenio kako se za njegova mandata puno stvari uradilo, a ono najvrjednije što je provedeno je integracija Univerziteta te financijska stabilizacija.



- To je bio najteži i najzahtjevniji korak, ali smo ga uspješno proveli i nakon toga je bilo puno lakše raditi - istaknuo je Pašić.



Po njegovim riječima, nakon integracije Univerziteta mogla se voditi jedinstvena politika i znatno bolje su se mogle kontrolirati financije, pa je ta visokoškolska ustanova postepeno počeli izlaziti iz financijske krize, a danas Univerzitet "Džemal Bijedić" radi potpuno stabilno.



Kazao je kako se puno radilo i na nastavnim planovima i programima, na modernizaciji i akreditaciji.



- Treba nastaviti raditi na reorganizaciji fakulteta, nastavnim planovima i programima i akreditaciji studijskih programa. Pravci razvoja Univerziteta su jasni i na tom treba predano raditi - poručio je Pašić.



Kao veliki problem s kojim se Univerzitet "Džemal Bijedić" susreće Pašić je istaknuo činjenicu da Univerzitet nije proračunski korisnik, za razliku od sveučilišta u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Bihaću.



- Jedino su Univerzitet i Sveučilište u Mostaru u statusu granta. Pokušavao sam to od početka svog mandata riješiti, no to je veliki zahvat ne samo za nas, nego i za Županiju i na tome bi trebalo poraditi u idućem periodu, jer ako je Županija naš osnivač onda neka i preuzme svoja osnivačka prava u potpunosti - poručio je Pašić.



Novi rektor Elvir Zlomušica po preuzimanju dužnosti kazao je kako je Univerzitet imao teških trenutaka ali da je siguran da su te teške godine iza Univerziteta. Ustvrdio je kako je Univerzitet "Džemal Bijedić" u ovom trenutku stabilniji nego prije četiri-pet godina.



Poručio je kako treba napraviti iskorak po pitanju edukacije i znanstveno-istraživačkog rada, te napraviti otvoren i napredan Univerzitet za otvoreno društvo.



Također je kazao kako će nastojati napraviti iskorak u transferu znanja prema gospodarstvu i okolini, tako što će više slobode dati profesorima i suradnicima Univerziteta kako bi mogli nadomjestiti, kako je kazao, svoje niske plaće.



Rektor Zlomušica je istaknuo kako će se morati pozabaviti rješavanjem problema malog broja novih studenata kojeg je prouzročio prelazak s osmogodišnjeg i devetogodišnjeg školovanja.



- Morat ćemo napraviti racionalizacije studijskih programa. U ovom trenutku imamo 53 studijska programa što je puno za naš Univerzitet - istaknuo je rektor Zlomušica.



Vezano za izgradnju studentskog doma u Mostaru, naveo je kako izgradnja kasni, ali da je dobio uvjeravanje predstavnika turskog grada Antalije, koji financira radove, da će se iznaći dostatna sredstva kako bi građevinski radovi završila do sredine srpnja, te kako bi useljenje studenata bilo moguće do početka nove akademske godine.



(FENA)