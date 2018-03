Povodom vjesnika proljeća Nevruza večeras je u Mostaru održan veliki koncert "Turkijski svijet u svim njegovim bojama", kojim je u sklopu turneje po Balkanu TURKSOY u gradu na Neretvi priredio glazbeni spektakl.

Foto: AA

Publici se u velikoj dvorani Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače predstavilo više od 70 umjetnika iz deset zemalja i regija, pokazavši raskoš turkijskih kultura.



Ministrica obrazovanja i nauke Federacije BiH Elvira Dilberović ističe da je ovo veliki događaj za Mostar, jer se po prvi put na ovakav način u gradu na Neretvi i u BiH obilježava početak proljeća.



"Večeras mi je čast biti građankom Mostara. Imamo sreću vidjeti 70 učesnika iz različitih zemalja. Ovo je spoj tradicije, kulture, izvanrednosti, ljudskosti, toplote. Meni je drago da na ovaj način obilježavamo početak proljeća. U metaforičnom smislu, buđenje svih nas, i ono što kao ljudi bez obzira na prošlost, na kulturu, tradiciju svi nosimo u sebi. Mislim da će ovaj događaj povezati sve građane Mostara", kazala je ministrica Dilberović za Anadolu Agency (AA).



Naglasila je kako ovo nije prvo gostovanje TURKSOY-a u BiH te kako je Federalno ministarstvo ostvarilo značajnu suradnju koja će se, kako vjeruje, nastaviti i u budućnosti.



Generalni sekretar turske kulturne institucije TURKSOY, Firat Purtaš iskazavši zadovoljstvo dobrodošlicom kaže da je Nevruz stara tradicija koja traje stoljećima, a da TURKSOY u BiH uvijek dolazi s radošću i predstavlja kulturu turkijskih naroda.



"Mi smo u februaru 2015. godine imali koncert turkijske muzike i folklora, a prošle godine u augustu dječji Kamerni orkestar održao je jedan manji koncert u vašem gradu. Ono što je specifičnost i značaj ovog večerašnjeg koncerta i svih koje održavamo na području Balkana je da približimo kulturu naroda s područja država gdje se govori turski jezik. Ujedno je to prilika da na poseban način obilježimo 25 godina od svoga osnivanja", kazao je Purtaš za Anadolu Agency (AA).



Generalna konzulica Republike Turske u Mostaru Zerrin Kandemir ističe da su među njima istaknuti umjetnici i grupe iz Azerbejdžana, Kazahstana, Kirgistana, Uzbekistana, Turske, Ruske Federacije: Baškurdistana, Hakasa, Saha-Jakutije, Tataristana, Tuve, Dagestana, Kabardin-Balkara te iz Moldavije - Gagauzija.



"Ono što je njihova najznačajnija poveznica, zajednički nazivnik za članice organizacije TURKSOY je turski jezik, odnosno turkijski jezici kao jedna jezička skupina. To su narodi kojima ne trebaju prevodioci, koji govore jedni drugima razumljiv jezik. Njihovo povezivanje kroz ovakve sadržaje za njih same je bitno, a i jako je bitno da se na što širem geografskom području vide ta njihova nastojanja u zemljama gdje postoje organizacije poput Yunus Emre instituta, njihovi konzulati, ili bilo koje organizacije koje promiču kulturu turskih i turkijskih država", kaže konzulica Kandemir za Anadolu Agency (AA).



Direktor Instituta Yunus Emreu Mostaru, Yunus Dilber ističe kako je ovo treći dolazak TURKSOY-a u Mostar, gdje publika s radošću iščekuje njihove nastupe.



"Mi smo u svakom slučaju imali namjeru, a vidim da smo i uspjeli u tome da u Mostar dovedemo proljeće prije nego ono nastupi. Kao što vidimo vrijeme je još zimsko i još uvijek nismo u proljeću, ali mi nastojimo da vam to proljeće približimo", kazao je Dilber.



Za Anadolu Agency (AA) ističe kako je ovo prva manifestacija ovog proljeća, ali da će ih u Mostaru biti još niz kroz koje će se predstaviti brojni umjetnici iz Turske.



Organizatori koncerta su Međunarodna organizacija turkofone kulture TURKSOY, Ambasada Republike Turske u BiH, Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske i Institut Yunus Emre uz tehničku potporu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.



Koncert "Turkijski svijet u svim njegovim bojama" održan je Zenici, Sarajevu, a večeras u Mostaru, nakon čega nastavlja turneju po Balkanu.





(AA)