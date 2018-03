Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić i biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Ratko Perić poručili su u srijedu iz Mostara kako je potrebno uključiti sve segmente društva kako bi se pokušao riješiti problem iseljavanja iz Bosne i Hercegovine.

- Što se tiče naše biskupije, mi smo u minusu za 5000 vjernika u prošloj 2017. godini, dok je u proteklih pet godina Hercegovinu napustilo 15 tisuća ljudi - izjavio je biskup Perić na konferenciji za novinare održanoj nakon redovitog godišnjeg zasjedanja Biskupske konferencije BiH u Mostaru.



Biskup Perić naglasio je kako Crkva sa svoje strane nastoji učiniti što može u rješavanju problema iseljavanja, ali da je to malo prema onom što bi država mogla i morala uraditi.



Po njegovim riječima, problem iseljavanja je vrlo kompleksan problem i to nije problem samo Bosne i Hercegovine, nego i Hrvatske, Rumunjske, Bugarske, i svih zemalja koje su bile pod komunizmom.



Napomenuo je kako se ne može govoriti što je točno uzrok odlaska ljudi iz BiH, ali je naveo kako su neki od razloga želja za boljim standardom te nezaposlenost.



Kardinal Puljić smatra kako su ozračje nesigurnosti, napetosti, igra s ljudskim pravima, ali i obiteljski odgoj, još neki od razloga odljeva stanovništva iz Bosne i Hercegovine.



- Često puta obitelj nije odgajala za život nego za uživanje i čim se ne može uživati, bježi se. Također, ima i drugih elemenata, a to je da nismo naučili voljeti svoju grudu. Ono što se voli za to se žrtvuje. Izgubili smo to što su nama stari baštinili. Oni su za tu grudu ginuli, na njoj umirali, a mi to ne znamo cijeniti - kazao je kardinal.



Po njegovim riječima, Europa nema djece i treba joj radna snaga "te nas tako na perfidan način usisavaju, dobiju gotove ljude, pa tako pokrivaju svoje potrebe, a nama kako bude".



Puljić je apelirao na medije da pomognu u stvaranju pozitivne klime, jer se previše ističe ona negativna.



- Ispada da dolazi sudnji dan. Dajmo malo više volje za život na ovim prostorima, a onda i pomozimo da ti naši političari budu odgovorni u svojem odnosu prema zadatku i ljudima. Bliži se i Uskrs, svetkovina koja je vjernicima katolicima i svim kršćanima izvor nade i snage. Vjernik je sposoban suočiti se sa svim izazovima ako živi iz vjere - zaključio je kardinal Puljić.



Inače, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine protekla dva dana održala je svoje redovito zasjedanje u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru tijekom kojega su biskupi, među ostalim, iznijeli i saslušali izvješća pročelnika vijeća, komisija, tajništva i Katoličke tiskovne agencije BK BiH, kao i Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela BiH.



Biskupi su tijekom konferencije izrazili žaljenje zbog usvajanja Istambulske konvencije u BiH, i to bez šire rasprave u koju bi bile uključene sve vjerske zajednice.



Upoznati su i s pripremama za završnu "Vjeronaučnu olimpijadu", koja će se održati 25. travnja 2018. godine u Livnu, a dogovoren su i teme za Peti međudekanski susret BiH koji će se održati 26. travnja 2018. u Travniku.



Raspravljali su i o aktualnoj društveno-političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te su pozvali sve političke i društvene strukture da u središte svojih nastojanja stave čovjeka "kojem treba služiti svaki sustav i svaka institucija, promičući njegovo dostojanstvo i sva osnovna ljudska prava i slobode".





