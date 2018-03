Radnici hotela "Ero" isključili su u utorak struju Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, čiji su mostarski uredi smješteni u zgradi hotela koji je s radom prestao krajem prošle godine.

arhiv / 24sata.info

- Struju smo isključili jutros oko 9:30 sati i uključili smo je nakon dva sata. To smo uradili kako bismo upozorili na lošu situaciju u kojoj se nalazimo. S istim akcijama nastavit ćemo i u narednim danima - kazala je u izjavi za Fenu predsjednica Sindikata zaposlenika hotela "Ero" Mira Mandić.



U izjavi za Fenu glasnogovornik Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH Josip Tomičić kazao je kako je bez električne energije bio dio ureda, pa je u tom razdoblju djelatnicima Ministarstva bio onemogućen rad.



Sindikat traži rješavanje statusa za 62 djelatnika hotela "Ero" kojima doprinosi nisu uplaćivani u posljednje četiri godine, zbog čega ne mogu ostvariti pravo na mirovini niti otići na zavod za zapošljavanje.



Sindikalisti od federalnih vlasti traže da se uključe u rješavanje njihovog statusa, no federalni premijer Fadil Novalić izjavio je dan ranije u Mostaru kako su radnici hotela 'Ero' problem Mostara i HNŽ-a te kako se rješenje mora naći na toj razini.



- Vlada Federacije BiH nikada ni financijski ni bilo kako drukčije nije rješavala problem nižih razina vlasti pa ne može ni ovaj. Federalna vlada ne može taj problem rješavati niti zakonski niti za to ima predviđena financijska sredstva - izjavio je Novalić.



Inače, Vlada HNŽ-a u lipnju 2017. godine donijela je odluku o kupnji zgrade mostarskog hotela "Ero'' u koju bi se trebale smjestiti sve županijske institucije, no do danas kupoprodajni ugovor nije potpisan.



Radnici "Ere" nadaju se kako bi se u sklopu te prodaje mogao riješiti i njihov status.



(FENA)