Najstarija odgojno-obrazovna ustanova u Hercegovini, Karađoz-begova medresa u Mostaru ove godine ispraća 373. ili dvadesetu poslijeratnu generaciju svojih maturanata.

Osnovana je 1557. godine, a njen osnivač je Mehmed (Muhamed) beg Zaim, sin Seadetov, koji je bio porijeklom iz naselja Potoci kod Mostara. U Mostaru je poznat kao Karađoz-beg, a taj epitet, prema predaji, dobio je zbog svoje naočitosti (karađoz-crnook). Iza njega je ostala i centralna mostarska Karađoz-begova džamija te brojni drugi vakufi. Živio je i djelovao u vrijeme sultana Sulejmana Veličanstvenog.



Rad Karađoz-begove medrese zabranjen je 1918. godine, po završetku Prvog svjetskog rata, a ponovo je obnovljen 1995. godine. Medresa je prije pet godina uselila u novu zgradu s moderno opremljenim kabinetima i u svom sastavu ima i internat za učenike koji dolaze izvan Mostara.



Direktor Medrese Aid Tulek kazao je u razgovoru za Fenu kako je to danas škola općeg tipa, koja sliči gimnaziji te da učenici nakon završetka te medrese mogu upisati bilo koji fakultet.



- Od 2004. godine to više nije stručna škola, ali se njen karakter bazira na islamskim vrijednostima - pojasnio je Tulek, dodavši kako se u tu školu godišnje upiše od 60 do 70 učenika.



Medresa je, kaže direktor, tokom svoga postojanja iznjedrila mnoge poznate učenjake islamskih nauka, književnosti, filozofije i drugih oblasti.



Mnogi od njenih bivših učenika, diplomanata, danas predstavljaju svoja književna djela, dok sadašnji učenici osvajaju prestižna priznanja.



Protekle školske godine, kaže Tulek, bili su kantonalni prvaci iz matematike i iz bosanskog jezika i književnosti, osvojili su drugo mjesto iz hemije u HNK te bili treći na federalnom debatnom takmičenju. Zapažen rezultat, dodao je, ostvarili su i na međunarodnom debatnom takmičenju u Zagrebu.



- Naši planovi su da pratimo trendove savremene nastave i odgoja, da poboljšamo kvalitet rada sa mladima te da im pružimo sve uslove kako bi postigli što bolje rezultate na različitim poljima - naglasio je Tulek.



Manifestacijom "Dani Karađoz-begove medrese", koja se tradicionalno održava već godinama, Medresa će ove godine ispratiti 54 maturanta i maturantice, koji su iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Kruna manifestacije bit će svečana akademija, koja će se održati 5. maja.



Učenici Karađoz-begove medrese svake godine prilikom ispraćaja završne generacije učenika u Karađoz-begovoj džamiji organiziraju "Hatma-dovu umrlim vakifima, profesorima i diplomantima Karađoz-begove medrese" te tom prilikom upute dove (molitve) i za Karađoz-bega.

