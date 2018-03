U mostarskom Centru za kulturu u petak navečer predstavljena je Monografija Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu koja je izdata u povodu 480 godina postojanja i djelovanja te kulturne institucije.

Foto: FENA

Po riječima direktora Biblioteke Osmana Lavića, to je prva monografija gdje je na jednom mjestu data informacija o historijatu biblioteke, o sadržaju njenih fondova i onome kako i šta ona danas radi te o perspektivama u budućnosti i putevima kojima biblioteka treba da se kreće.



- Na monografiji je rađeno otprilike oko godinu dana, a radio ju je tim od 12 uposlenika Gazi Husrev-begove biblioteke, jer smo smatrali da samo oni ljudi koji direktno svakodnevno rade sa građom biblioteke mogu najobjektivnije i najiscrpnije kazati o njoj ono što naša javnost treba da zna - istakao je Lavić.







Dodao je da je prigodom izrade monografije digitalizirana kompletna arhiva koja se odnosi na biblioteku i rad biblioteke, tako da su uposlenici imali pristup digitalnoj formi arhive.



Monografija, kaže Lavić, obuhvata period od njenog osnivanja do danas i može se slobodno reći da je to naučno-istraživački rad prilagođen publikaciji kakva je monografija.



- Na prvih četrdesetak stranica Monografije dat je historijat bibioteke od osnivanja pa do 2014. godine, do njenog preseljenja u nove prostorije, a onda su predstavljeni fondovi onako kako su podijeljeni kod nas u biblioteci, a to su: fondovi rukopisa, štampanih, odnosno monografskih publikacija, serijskih publikacija, zatim izdavačka djelatnost, odjeljenje za restauraciju i konzervaciju, biblioteka u javnosti, biblioteka kao izvor naučnih, magistrarskih i doktorskih radnji i na kraju je data iscrpna bibliografija radova o biblioteci. Naravno, tu su još i uposlenici, od prvih bibliotekara za koje se zna pa do danas - naglasio je Lavić.



Po riječima jednog od predstavljača Ismeta Bušatlića, profesora Fakulteta islamskih nauka u penziji, Monografija Gazi Husrev-begove biblioteke je ljubavna priča o ljubavi Bošnjaka i Bošnjakinja prema knjizi.



- Knjiga je ispričala kako su naši preci voljeli knjigu, prepisivali knjigu, kupovali knjigu, vakufili je i sami pisali knjigu na temelju knjiga koje su sa različitih strana svijeta donosile hadžije, Bošnjaci koji su službovali i školovali se po raznim dijelovima svijeta - dodao je Bušatlić.



Predstavljanje Monografije, kojem je prisustvovao veliki broj osoba iz javnog, političkog i vjerskog života, organizirali su Gazi Husrev-begova biblioteka, Muftijstvo mostarsko i Centar za kulturu Grada Mostara, a program je svojim nastupom upotpunio i hor Karađoz-begove medrese.





