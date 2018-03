Zbog radova na vodovodnoj mreži, u nekoliko dijelova Grada Mostara tokom dana doći će do obustave ili do otežanog snabdijevanja vodom, saopćeno je iz Javnog preduzeća Vodovod Mostar.

Kako je saopćeno u vremenu od 8 do 14 sati vode neće biti na Putu za Aluminijski kombinat, te od 8 do 16 sati na Tekiji od mosta na Čekrku do Fabrike duhana i Doma za stara i iznemogla lica.



Otežano snabdijevanje vodom će imati naselja Tekija, put za Opine, Bruci-Maslina, Kočine, Gorica, Dračevice i Blagaj, navodi se u saopćenju.

