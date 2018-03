Već i pažljivije prelistavanje budžetskih stavki i finansijske dokumentacije iz proteklih godina o trošenju novca poreskih obveznika Mostara, koje se uz malo truda mogu naći i analizirati na službenoj web-stranici Gradske uprave Mostara, i uz informacije dobijene od naših kompetentnih sagovornika - jasno potvrđuju navode koje je javnosti ovih dana predočio Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja da je, prvi put poslije punih deset i više godina, u budžetu Grada Mostara za 2018. godinu uvrštena stavka od 30.000 KM na ime održavanja higijene ovog spomeničkog kompleksa koji je od 2006. godine upisan u knjigu nacionalnih spomenika BiH.

Foto: 24sata.info

Na ime „investicionih ulaganja“, za Partizansko spomen groblje u ovoj godini u gradskom budžetu namijenjeno je još 30.000 KM, čime je – praktički, u ovom dokumentu potvrđena naša javno objelodanjena tvrdnja da će građani Mostara u poslove održavanje zelenila, čistoće kao i ulaganja u planirano otklanjanje devastacija, rekonstrukcije i održavanje kompleksa ove godine moći utrošiti ukupno 60.000 KM.



Odbor za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja ovim svima lako provjerljivim informacijama i argumentima (vidjeti dokumente u prilogu) još jednom odbacuje nevješte pokušaje da nas se oko pomenutih cifara demantira a Odbor kompromituje, kako je to priželjkivao autor saopćenja potpisanog – za divno čudo, samo sa „Gradska uprava Mostara“, bez potpisa i pečata, mada nemamo nikakve sumnje da je pravi potpisnik priopćenja, gradonačelnik Ljubo Bešlić.



Tvrdnje iz „Gradske uprave“, kako je svake godine iz gradskog proračuna za održavanje Partizanskog spomen groblja izdvajano „između 30 i 60 tisuća KM“ i laiku se čine neutemeljenim o čemu svjedoči i sam izgled cijelog spomeničkog kompleksa koji – ne samo da nije održavan, nego je i godinama zlonamjerno i neprestano uništavan. O tome najbolje svjedoči akcija koju je krajem prošle godine pokrenuo ovaj Odbor kada su mostarski komunalci - zajednički u višednevnoj akciji, temeljito očistili Spomenik zarastao u šiblje, draču i travu do mjere da se gotovo nije mogao prepoznati, a kamoli prići njegovim sadržajima. O tome su mogli da posvjedoče svi građani Mostara, od kojih smo dobili i najviše podrške i otvorenih simpatija za poduzeto i učinjeno.



Ako je zaista bilo novca za održavanje spomenika, kako se tvrdi u demantiju iz Gradske uprave, zašto je onda uopšte bilo potrebno da zatražimo pomoć mostarskih prijatelja, među kojima ovdje moramo pomenuti prvog čovjeka Sarajeva (gradonačelnik Abdulah Skaka) koji je sa donacijom od 20.000 KM platio opisane komunalne usluge radnicima „Parkova“ i „Komosa“. I dalje, ako novca za ove namjene u gradskoj kasi zaista ima, zašto se odmah ne pokrenu radovi na saniranju nastalih šteta koje se na ovom neusporedivom memorijskom kompleksu danas mjere stotinama hiljada KM?



Prvi čovjek Gradske uprave Mostara zadužen za finansije – gospodin Izet Šahović, potvrdio je Odboru da od 2010.godine – otkako je on preuzeo funkciju načelnika Odjela za finansije, u budžetu Grada Mostara nije bilo izdvajanja novca za održavanje zelenila i ukupne higijene za Partizansko spomen groblje, dok se u posljednjem saopštenju „Gradske uprave Mostara“, tvrdi suprotno. Uvidom u godišnje izvještaje o trošenju novca mostarskih poreskih obveznika, koje ekskluzivno potpisuje gradonačelnik Ljubo Bešlić, lako je uočiti da je posljednji put održavanje higijene na ovom spomeničkom kompleksu (sa 30.000 KM) bilo zastupljeno davne 2006.godine (dakle, prije punih 12 godina), kada je - sa jednakim novčanim iznosom, u budžetu Grada Mostara bilo zastupljeno i održavanje higijene na Trgu hrvatskih velikana (Rondo) kao i spomeničkom kompleksu Šehitluci. Od tada, u gradskom budžetu za održavanje higijene Partizanskog spomen groblja više nije bilo mjesta.



Naši ljubazni sagovornici u Odjelu za privredu i komunalne djelatnosti takođe iznose tvrdnje da je tek u budžetu za 2018. godinu uvrštena stavka od 30.000 KM namjenski planirana isključivo za održavanje zelenila i čistoće Partizanskog spomen groblja. Sve protekle godine, takve stavke nije ni bilo, tvrde i u ovom Odjelu, a što svjedoči i finansijska dokumentacija za period duži od deset godina. Istina, budžet je sadržavao stavku od 30.000 KM za Partizansko spomen groblje koja je bila planirana za slučajeve vanrednih okolnosti, nešto poput „prirodnih katastrofa“. Međutim, osobe koje čuvaju narodnu kasu Grada Mostara tvrde da ni jedna marka iz te sume nije u ovom periodu potrošena, nego je cijela stavka – iz godine u godinu, samo prepisivana iz jednog u drugi godišnji budžet. Kao da Partizansko spomen groblje nije u proteklim godinama doživjelo istinsku kalvariju i to samo dijelom zubom vremena, a najčešće i sa najtežim posljedicama – vandalskim nasrtajima neodgovornih pojedinaca. Treba li uopšte u takvim okolnostima postavljati pitanje zbog čega je onda Partizansko spomen groblje – godinama, bilo tako zapušteno, izloženo i bez ikakve brige i zaštite ostavljeno u propadanju.



Istina je da je prije deset godina, tačnije 2008.godine, najvećim dijelom zahvaljujući novcu međunarodnih donatora i federalnim izvorima, ali i novcu poreskih obveznika Grada Mostara, izvršena temeljita rekonstrukcija i sanacija devastiranih sadržaja ovog spomeničkog kompleksa. Gruba istina je takođe da su neodgovornim gazdovanjem Grada i, posebno, odsustvom razrađenog sistema zaštite, što zub vremena, što javašluk i neodgovornost pojedinaca prouzrokovali iznova nove štete i devastacije pa se slobodno može reći da je nekoliko stotina hiljada KM tada uloženih u obnovu spomenika, praktički, otišlo niz Neretvu. Mostarcima je dobro poznato s kakvim razočarenjem su nakon svega reagovali međunarodni dobrotvori i donatori.



Opaska iz saopštenja Gradske uprave Mostara kako je odlukom o proglašenju Partizanskog spomen groblja nacionalnim spomenikom BiH (2006.godine) Federacija BiH dužna osigurati „pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzerviranje, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika“, jeste tasčna. Međutim, jednako je istina da nigdje ne piše da Federacija BiH treba još da brine i o svakodnevnoj higijeni i održavanju Spomenika. To bi, valjda, trebala i morala biti obaveza Grada i njegovih građana jer je riječ o zajedničkom istorijskom, spomeničkom i memorijskom dobru svih nas, prije svega građana Mostara. Kao što bi obaveza grada morala biti da iznađe načina kako da i sama svoj spomenik stavi pod nadzor i zaštitu, jednako kako je stavila među prioritete očuvabnje i nadzor nad drugim spomenicima i parkovima.



U saopštenju iz Gradske uprave ipak uočavamo jednu pozitivnu poruku, a ona se odnosi na vrlo jasan stav gradonačelnika Ljube Bešlića da je Partizansko spomen groblje imovina i vlasništvo Grada Mostara i njegovih građana. Zato želimo vjerovati da će i uvrštavanje finansijske stavke za njegovo redovno i uredno godišnje održavanje u budžetu za 2018.godinu, makar se dogodilo, pod pritiskom, uz ultimatume i probijanje rokova proglašenja budžeta, otvoriti novu stranicu u ukupnom odnosu prema ovom spomeničkom kompleksu i obavezi njegovog očuvanja i zaštite.



ODBOR ZA PODRŠKU OBNOVI

PARTIZANSKOG SPOMEN GROBLJA U MOSTARU

Predsjednik

Sergej Sergio Šotrić



